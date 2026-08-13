Di generazione in generazione, la stessa uniforme: il nonno vigile del fuoco consegna il ruolo al nipote

Ci sono mestieri che si tramandano di generazione in generazione e che diventano, prima ancora che una professione, una storia di famiglia. È il caso di Roberto Marengoni, 81 anni, già caporeparto dei Vigili del fuoco di Varese, e del nipote Simone, che da poche settimane ha indossato per la prima volta la divisa da vigile del fuoco in servizio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vigili del Fuoco – Italy (@vigilidelfuoco_officialpage)

Il momento in cui le due generazioni si sono incontrate è stato immortalato in un video pubblicato sui canali social dei Vigili del fuoco. Una scena semplice, ma dal forte valore simbolico: è stato proprio Roberto a effettuare il cambio di qualifica al nipote, al termine del percorso che ha portato Simone a concludere il 102° corso per allievi Vigili del fuoco e a entrare così ufficialmente nel Corpo.

Un passaggio di consegne nel senso più autentico del termine. Da una parte un uomo che ha trascorso una vita al servizio degli altri e che oggi, a 81 anni, osserva con orgoglio il nipote raccogliere quella stessa eredità. Dall’altra un giovane che si affaccia alla professione portando con sé non soltanto la preparazione acquisita durante il corso, ma anche una storia familiare profondamente legata ai Vigili del fuoco.

Quel gesto, quel giuramento raccontato nel video assume così un significato che va oltre la semplice formalità. È il simbolo di una continuità fatta di valori, senso del dovere, spirito di servizio e orgoglio per la divisa.

«Di generazione in generazione, la stessa uniforme», è il messaggio scelto per accompagnare le immagini. E ancora: «Di nonno in nipote: con gli stessi valori, lo stesso senso del dovere e lo stesso orgoglio di servire il Paese».

Parole che raccontano bene la particolarità di quel momento. Per Roberto non si è trattato soltanto di assistere all’ingresso del nipote nel Corpo, ma di essere protagonista di un passaggio che idealmente unisce il proprio percorso professionale a quello della nuova generazione.

Il video restituisce soprattutto la forza di una tradizione familiare che trova nella divisa dei Vigili del fuoco il proprio filo conduttore. Una tradizione che, come hanno sottolineato gli stessi Vigili del fuoco nel post, «non si racconta, ma si vive». E quella di Roberto e Simone è una storia che, con il passaggio della divisa da una generazione all’altra, continua.