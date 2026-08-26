Tripletta all’Ippodromo di Varese: Di Tocco grande protagonista nella serata di martedì 25 agosto

Una serata nel segno di Dario Di Tocco all’ippodromo delle Bettole. Il fantino è stato il vero protagonista della riunione di corse andata in scena martedì 25 agosto al Varese Park Racecourse, firmando una splendida tripletta nelle ultime tre prove del convegno e trascinando al successo i cavalli Girl Supreme, Amour de Chat e Night on Earth.

Galleria fotografica La serata delle Bettole di martedì 25 agosto 4 di 43

Le prime tre corse: Misstep, Provenza e Wealth of Amour

La riunione si è aperta con il Premio Riccardo Vaccari, dove Misstep, montato da J. Zanchi, ha conquistato il primo posto con una corsa di grande determinazione, regalando il trofeo al proprietario A. Galloppo e all’allenatore V. Rebesco.

Nel Premio Mirko Marcialis è arrivato invece l’acuto di Provenza: il cavallo guidato da S. Urru si è imposto con autorità nella seconda corsa della serata, conquistando la vittoria per il proprietario G. Pasqualone e l’allenatore V. Varchetta.

La terza prova, il Premio Desert Wood, ha visto sfrecciare Wealth of Amour sui 1000 metri della pista cittadina: condotto da M. Lopez, ha portato a casa il gradino più alto del podio per il team targato E. Goldin.

Lo show di Di Tocco: tris nel finale di serata

Dalla quarta corsa in poi la scena è diventata tutta di Dario Di Tocco. Nel Premio Selleria Tombini il jockey ha guidato alla vittoria Girl Supreme, dominando il tracciato e staccando gli avversari con una superiorità netta.

Il bis personale è arrivato subito dopo, nel Premio Quigioco, a bordo di Amour de Chat: una prestazione tatticamente impeccabile che ha premiato il lavoro del team Dettori-Macciò.

Infine, la chiusura da incorniciare nel Premio Jour de Galop: Di Tocco ha completato la propria tripletta personale in sella a Night on Earth, coronando una serata impeccabile e regalando il successo al proprietario Federico Carmelo e all’allenatore Endo Botti Galoppo.