Tripletta all’Ippodromo di Varese: Di Tocco grande protagonista nella serata di martedì 25 agosto
Grande partecipazione di pubblico alle Bettole per la riunione estiva di galoppo che ha visto il fantino conquistare tre vittorie consecutive nelle prove conclusive della serata
Una serata nel segno di Dario Di Tocco all’ippodromo delle Bettole. Il fantino è stato il vero protagonista della riunione di corse andata in scena martedì 25 agosto al Varese Park Racecourse, firmando una splendida tripletta nelle ultime tre prove del convegno e trascinando al successo i cavalli Girl Supreme, Amour de Chat e Night on Earth.
Le prime tre corse: Misstep, Provenza e Wealth of Amour
La riunione si è aperta con il Premio Riccardo Vaccari, dove Misstep, montato da J. Zanchi, ha conquistato il primo posto con una corsa di grande determinazione, regalando il trofeo al proprietario A. Galloppo e all’allenatore V. Rebesco.
Nel Premio Mirko Marcialis è arrivato invece l’acuto di Provenza: il cavallo guidato da S. Urru si è imposto con autorità nella seconda corsa della serata, conquistando la vittoria per il proprietario G. Pasqualone e l’allenatore V. Varchetta.
La terza prova, il Premio Desert Wood, ha visto sfrecciare Wealth of Amour sui 1000 metri della pista cittadina: condotto da M. Lopez, ha portato a casa il gradino più alto del podio per il team targato E. Goldin.
Lo show di Di Tocco: tris nel finale di serata
Dalla quarta corsa in poi la scena è diventata tutta di Dario Di Tocco. Nel Premio Selleria Tombini il jockey ha guidato alla vittoria Girl Supreme, dominando il tracciato e staccando gli avversari con una superiorità netta.
Il bis personale è arrivato subito dopo, nel Premio Quigioco, a bordo di Amour de Chat: una prestazione tatticamente impeccabile che ha premiato il lavoro del team Dettori-Macciò.
Infine, la chiusura da incorniciare nel Premio Jour de Galop: Di Tocco ha completato la propria tripletta personale in sella a Night on Earth, coronando una serata impeccabile e regalando il successo al proprietario Federico Carmelo e all’allenatore Endo Botti Galoppo.
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