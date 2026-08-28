Diramazione Gallarate-Gattico, chiuso per una notte lo svincolo di Sesto Calende-Vergiate
Intervento di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza: chiusura dalle 21 di lunedì 31 agosto alle 5 di martedì 1 settembre
Una chiusura notturna interesserà lo svincolo di Sesto Calende-Vergiate sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08). Il provvedimento è stato disposto per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
Lo svincolo sarà chiuso dalle 21 di lunedì 31 agosto alle 5 di martedì 1 settembre. La chiusura riguarderà sia gli ingressi in entrambe le direzioni, verso Milano/Varese e verso Genova/Gravellona, sia l’uscita per i veicoli provenienti dalla A8 Milano-Varese.
I percorsi alternativi
Per chi deve entrare in autostrada in direzione Genova/Gravellona, l’alternativa indicata è lo svincolo di Castelletto Ticino. Per chi viaggia invece verso Milano/Varese, viene consigliato l’ingresso di Besnate.
Chi deve uscire dalla D08 provenendo dalla A8 Milano-Varese potrà utilizzare in alternativa lo svincolo di Castelletto Ticino. La chiusura terminerà alle 5 di martedì 1 settembre, con la riapertura dello svincolo al termine delle attività previste.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
magicg su Quanti aerei atterrano e decollano da Malpensa? Il rumore sulle nostre teste sta diventando un problema
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.