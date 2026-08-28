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Diramazione Gallarate-Gattico, chiuso per una notte lo svincolo di Sesto Calende-Vergiate

Intervento di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza: chiusura dalle 21 di lunedì 31 agosto alle 5 di martedì 1 settembre

lavori autostrada notte

Una chiusura notturna interesserà lo svincolo di Sesto Calende-Vergiate sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08). Il provvedimento è stato disposto per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Lo svincolo sarà chiuso dalle 21 di lunedì 31 agosto alle 5 di martedì 1 settembre. La chiusura riguarderà sia gli ingressi in entrambe le direzioni, verso Milano/Varese e verso Genova/Gravellona, sia l’uscita per i veicoli provenienti dalla A8 Milano-Varese.

I percorsi alternativi

Per chi deve entrare in autostrada in direzione Genova/Gravellona, l’alternativa indicata è lo svincolo di Castelletto Ticino. Per chi viaggia invece verso Milano/Varese, viene consigliato l’ingresso di Besnate.

Chi deve uscire dalla D08 provenendo dalla A8 Milano-Varese potrà utilizzare in alternativa lo svincolo di Castelletto Ticino. La chiusura terminerà alle 5 di martedì 1 settembre, con la riapertura dello svincolo al termine delle attività previste.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026
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