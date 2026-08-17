Disavventura per Massimo Boldi in Versilia: soccorso dopo un incidente in strada
L'attore originario del Luinese è ricoverato a Livorno per accertamenti dopo una caduta in centro a Forte dei Marmi
Disavventura estiva per Massimo Boldi, rimasto coinvolto in una caduta mentre si trovava in vacanza a Forte dei Marmi. L’attore 81enne, nato a Luino e nominato nel 2016 ambasciatore della cittadina lacustre nel mondo, è inciampato mentre passeggiava nel centro della località versiliese, battendo il viso a terra.
L’episodio si è verificato nei pressi di un locale del centro, dove l’artista si trovava insieme ad alcuni familiari e conoscenti. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, Boldi è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia e, in seguito, trasferito alla struttura ospedaliera di Livorno per svolgere accertamenti più approfonditi sul trauma facciale riportato.
A chiarire la situazione e a rassicurare sulle sue condizioni è intervenuta la figlia Micaela, che in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano ha spiegato la dinamica dell’accaduto: «Papà si stava godendo le vacanze in famiglia, è inciampato e ha battuto il viso a terra». La figlia ha confermato che l’attore è cosciente, sotto controllo medico e che si è trattato di un banale incidente di percorso.
L’artista luinese resta attualmente in osservazione presso l’ospedale toscano in attesa del completamento dei controlli di routine previsti dai sanitari.
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