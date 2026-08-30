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Divieto di balneazione al lido di Cadrezzate

Il provvedimento è stato disposto dal sindaco in seguito ai risultati di alcune analisi effettuate da ATS Insubria. Valido fino alla revoca

Cadrezzate con Osmate tour 2022 luoghi

Divieto temporaneo di balneazione nell’area di via Al Lago a Cadrezzate. Il provvedimento è stato disposto dal sindaco di Cadrezzate con Osmate, Cristian Robustellini, con un’ordinanza pubblicata sabato 29 agosto.

La decisione riguarda il tratto in corrispondenza del punto di campionamento denominato “Lido di via Al Lago” ed è estesa anche alle attività e agli stabilimenti adiacenti.

Alla base dell’ordinanza c’è una comunicazione trasmessa il 28 agosto da Ats Insubria. Gli esiti delle analisi effettuate nel sito di campionamento hanno evidenziato il superamento di alcuni valori rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa per le acque di balneazione.

Il Comune ha quindi disposto il divieto per tutelare l’igiene e la salute pubblica. Il provvedimento è entrato in vigore con la sua pubblicazione e rimarrà valido fino a una specifica revoca. L’ordinanza e i cartelli con l’indicazione del divieto dovranno essere collocati in prossimità degli accessi al lago. Anche i titolari delle attività e degli stabilimenti di via Al Lago sono tenuti a esporre gli avvisi. Restano aperti gli stabilimenti balneari e dunque spiaggia e servizi di ristorazione sono regolarmente attivi.

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Pubblicato il 30 Agosto 2026
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