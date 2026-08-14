Dati sopra i limiti, divieto di balneazione al Lido di Lavena Ponte Tresa

Il Comune di Lavena Ponte Tresa ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nella zona del Lido, dopo che i controlli sulle acque hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti per alcuni parametri microbiologici.

Va segnalato che il tratto coinvolto è di circa 400 metri, tra il campeggio e la località La Broa. Poco più in là, però, in località le fontanelle, il lago torna balneabile. Sul posto è stato predisposto anche un cartello multilingue con l’indicazione del divieto di balneazione in italiano, inglese e tedesco.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Massimo Mastromarino il 13 agosto, fa seguito a una comunicazione di Ats Insubria relativa al campionamento effettuato il 10 agosto nell’ambito del programma di monitoraggio della stagione balneare.

Dalle analisi è emerso in particolare il superamento del valore di Escherichia coli rispetto ai limiti previsti dalla normativa di riferimento per la balneazione. Per ragioni di tutela della salute pubblica, l’amministrazione comunale ha quindi disposto il divieto di entrare in acqua nella zona del Lido.

Il provvedimento resterà in vigore fino a nuovo ordine. Il Comune ha inoltre previsto la pubblicazione dell’ordinanza all’Albo pretorio, la diffusione dell’avviso sul sito istituzionale e l’installazione di apposita segnaletica nelle aree interessate.