Domenica di prevenzione a Porto Valtravaglia: la Croce Rossa apre le porte della salute

Porto Valtravaglia si prepara a vivere una mattinata dedicata interamente alla prevenzione. Domenica 23 agosto, dalle ore 9.00 alle 12.00, l’istituto scolastico Brighirolo ospiterà l’iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli, che per l’occasione allestirà un vero e proprio presidio sanitario diffuso, aperto gratuitamente a tutta la popolazione.

Un programma completo di controlli e visite

Grazie alle infermiere volontarie della Croce Rossa sarà possibile sottoporsi a prove glicemiche, misurazione della colesterolemia e controllo della pressione arteriosa. L’offerta sanitaria sarà completata dai medici volontari dell’associazione – i dottori Compagnoni, Ferloni e Francesconi – che metteranno a disposizione elettrocardiogrammi, visite cardiologiche, visite posturali e visite odontoiatriche. Un’occasione per effettuare controlli spesso rimandati nella quotidianità, in un contesto accogliente e curato da professionisti qualificati.

La rete di collaborazioni dietro l’iniziativa

L’organizzazione della giornata è stata resa possibile dalla collaborazione di diverse realtà del territorio: dalla Direttrice Didattica, che ha messo a disposizione gli spazi dell’istituto Brighirolo, ai Sindaci di Porto Valtravaglia, Castelveccana e Brezzo di Bedero, che hanno sostenuto e patrocinato l’iniziativa. Un contributo concreto è arrivato anche dalla Comunità Montana Valli del Verbano, mentre un ruolo speciale nell’organizzazione è stato svolto dai ragazzi del progetto di avviamento al lavoro dell’Asilo Mariuccia, a testimonianza del valore dell’inclusione e della collaborazione tra generazioni.

Appuntamento da non perdere

Un’occasione per prendersi cura di sé in totale gratuità, grazie all’impegno dei volontari della Croce Rossa Italiana e alla rete di collaborazione costruita attorno al progetto. Appuntamento domenica 23 agosto, dalle 9.00 alle 12.00, presso l’istituto scolastico Brighirolo di Porto Valtravaglia.