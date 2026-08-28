Donna morta nel lago Ceresio nel Luganese: per gli inquirenti l’ipotesi principale resta l’annegamento

Proseguono le indagini sul ritrovamento del corpo privo di vita di una donna di 52 anni nelle acque del lago Ceresio (leggi qui). Gli accertamenti svolti finora dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale non hanno evidenziato elementi che facciano pensare all’intervento di terzi. Secondo i primi riscontri, la causa principale della morte resta l’ipotesi di annegamento.

I risultati dell’autopsia preliminare

La svolta interlocutoria negli accertamenti è arrivata con la consegna della relazione preliminare dell’autopsia medico-legale. Il referto esclude cause traumatiche o patologiche alternative evidenti, confermando come pista maggiormente verosimile il decesso per annegamento. Per avere un quadro esaustivo della vicenda, tuttavia, bisognerà attendere l’esito finale di ulteriori approfondimenti scientifici. Le autorità hanno infatti ordinato uno screening tossicologico completo e prelievi istologici, i cui risultati non sono ancora noti.

Gli accertamenti della Polizia cantonale

L’inchiesta giudiziaria non si ferma all’esame autoptico. Gli inquirenti della Polizia cantonale stanno proseguendo le verifiche sul campo attraverso la repertazione e l’analisi dettagliata delle tracce isolate, oltre alla raccolta di diverse testimonianze per ricostruire gli ultimi spostamenti e i contatti della 52enne cittadina svizzera, residente nel Luganese.

Il giallo dell’aggressione di inizio agosto

Parallelamente all’inchiesta sul decesso, la magistratura sta portando avanti le verifiche relative a un secondo fascicolo: si tratta dell’istruttoria legata a una denunciata aggressione che la donna avrebbe subito lo scorso 8 agosto. Il procedimento, al momento aperto contro ignoti, ipotizza i reati di tentate lesioni gravi e lesioni semplici. Resta da chiarire se vi possa essere un eventuale legame tra questo episodio e la successiva morte della donna.

L’impegno del Ministero pubblico

Gli organi inquirenti hanno precisato che nuovi aggiornamenti ufficiali verranno diffusi soltanto in presenza di elementi certi e consolidati. La scelta risponde alla necessità di rispettare le norme vigenti, tutelare la sensibilità dei familiari della vittima e garantire i tempi tecnici richiesti dai complessi esami di laboratorio tuttora in corso.