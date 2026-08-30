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Canton Ticino

Donna scompare durante una nuotata nel lago Ceresio, ricerche in corso

La scomparsa durante una nuotata, la donna, 36 anni, si era allontanata da una barca

polizia cantonale

La Polizia cantonale comunica che nella giornata di sabato 29 agosto, poco dopo le 17, è stata segnalata alla Centrale comune d’allarme (CECAL) la scomparsa nelle acque del lago Ceresio di una donna che, durante una nuotata, si era allontanata da una barca. Si tratta di una cittadina svizzera di 36 anni, che si trovava in compagnia di un cittadino germanico di 40 anni, entrambi domiciliati nel canton Zurigo.

Le ricerche, scattate immediatamente e finora senza esito, hanno coinvolto agenti della Polizia cantonale e della Polizia città di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e le Società svizzere di salvataggio di Lugano e Mendrisio.

Nella zona della scomparsa, a circa 500 metri dalla riva, il fondale risulta particolarmente profondo, raggiungendo circa 80 metri. Per questo motivo, le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni in collaborazione con agenti della Polizia cantonale di Ginevra e con l’impiego di apparecchiature specialistiche. Per fornire sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.

L’inchiesta di polizia dovrà stabilire la dinamica dell’accaduto.

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Pubblicato il 30 Agosto 2026
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