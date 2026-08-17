Dopo i temporali della domenica torna il caldo: da giovedì arrivano le piogge vere

La pioggia e i temporali di domenica sera, 16 agosto, hanno finalmente fatto respirare gran parte del Varesotto, regalando qualche ora di fresca tregua e spazzando via l’afa accumulata nei giorni scorsi. (la foto è di Elena Impe, che ringraziamo)

Un sollievo destinato però a durare poco: secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, le temperature sono già pronte a risalire, mantenendo il clima decisamente caldo per le prossime 48 ore.

Per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto, dopo una mattinata con nuvolosità irregolare, il sole tornerà protagonista, pur con la possibilità di qualche temporale pomeridiano isolato lungo la fascia prealpina e alpina. La giornata di martedì 18 agosto vedrà un ulteriore consolidamento del bel tempo: cieli prevalentemente soleggiati, clima più secco e temperature massime in leggero e temporaneo rialzo, che toccheranno i 32-34 °C.

Anche mercoledì 19 agosto si aprirà all’insegna del caldo e del sole. Tuttavia, dal pomeriggio inizieranno i primi segnali di cedimento della pressione: sono previsti temporali in arrivo dal Piemonte su Alpi e Prealpi, con possibili sconfinamenti verso le aree di pianura.

Il vero cambio di passo meteo si consumerà nella giornata di giovedì 20 agosto. Dopo le prime ore del mattino ancora incerte, il cielo si farà molto nuvoloso e si aprirà una fase di frequenti piogge e temporali diffusi, destinati a bagnare in modo consistente tutto il Varesotto. L’arrivo di questa perturbazione porterà con sé un marcato calo termico, con le temperature massime che subiranno un crollo di diversi gradi, assestandosi attorno ai 25-26 °C.