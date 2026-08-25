Dopo i temporali si alza il livello del Lago Maggiore, ma resta poco sopra la soglia di magra
Martedì mattina l’idrometro di Leggiuno segna 193,1 metri sul livello del mare, circa 10 centimetri sopra la soglia di magra e oltre mezzo metro sotto il livello medio
Il violento temporale che lunedì sera, 24 agosto, ha colpito il Varesotto ha provocato danni e disagi in diverse zone della provincia. Le abbondanti precipitazioni hanno però avuto anche un effetto positivo sul Lago Maggiore, il cui livello nelle ultime ore è tornato a salire.
Alle 11.20 di martedì 25 agosto l’idrometro di Leggiuno del Centro Geofisico Prealpino segnava 193,1 metri sul livello del mare. Il Verbano è così tornato sopra la soglia di magra, fissata a 192,99 metri, anche se il margine resta ridotto: poco più di una decina di centimetri.
Le fotografie scattate ad Angera, all’Isolino Partegora, il 6 e il 25 agosto mostrano bene la situazione lungo la riva.
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