Dopo i temporali si alza il livello del Lago Maggiore, ma resta poco sopra la soglia di magra

Il violento temporale che lunedì sera, 24 agosto, ha colpito il Varesotto ha provocato danni e disagi in diverse zone della provincia. Le abbondanti precipitazioni hanno però avuto anche un effetto positivo sul Lago Maggiore, il cui livello nelle ultime ore è tornato a salire.

Alle 11.20 di martedì 25 agosto l’idrometro di Leggiuno del Centro Geofisico Prealpino segnava 193,1 metri sul livello del mare. Il Verbano è così tornato sopra la soglia di magra, fissata a 192,99 metri, anche se il margine resta ridotto: poco più di una decina di centimetri.

Le fotografie scattate ad Angera, all’Isolino Partegora, il 6 e il 25 agosto mostrano bene la situazione lungo la riva.