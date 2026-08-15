Dopo le denunce per vandalismo, Uniti per Marchirolo: “La repressione da sola non basta”

I recenti episodi di vandalismo ai danni di beni pubblici e le attività di controllo e sanzione messe in campo dal Comune riaccendono il dibattito politico sul tema della sicurezza urbana. Sul tema interviene il gruppo di opposizione Uniti per Marchirolo, che propone una riflessione sul rapporto tra repressione, prevenzione e programmazione amministrativa.

Secondo il capogruppo Massinissa Askeur, la tutela della cosa pubblica e il contrasto ai comportamenti illeciti rappresentano obiettivi condivisi da tutta la comunità, ma il tema non può essere affrontato esclusivamente attraverso denunce, verbali e controlli.

Nella nota diffusa dal gruppo consiliare viene richiamata la letteratura sociologica e criminologica che distingue tra interventi sui sintomi e interventi sulle cause dei fenomeni di disagio sociale. «L’uso esclusivo della sanzione e della sorveglianza agisce sui comportamenti visibili, come vandalismi e schiamazzi, ma rischia di trascurare fattori strutturali quali la mancanza di spazi di aggregazione, l’assenza di politiche giovanili e il progressivo indebolimento del tessuto sociale», osserva Askeur.

Per Uniti per Marchirolo, una politica efficace in materia di sicurezza dovrebbe affiancare alle attività di controllo una strategia di lungo periodo fondata sulla prevenzione, sull’educazione civica e sulla valorizzazione degli spazi pubblici. Un approccio che, secondo il gruppo di opposizione, consentirebbe di ridurre nel tempo sia i costi economici dei danneggiamenti sia le tensioni sociali che spesso stanno all’origine di determinati comportamenti.

Nel comunicato viene inoltre evidenziato come il tema della sicurezza urbana sia spesso accompagnato da una comunicazione pubblica fortemente concentrata sugli aspetti repressivi e sui risultati immediatamente visibili delle attività di controllo. Una dinamica che, secondo Askeur, rischia di spostare l’attenzione dal bilancio complessivo delle politiche adottate nel corso degli anni.

«La sicurezza urbana è una costruzione complessa che richiede tempo, continuità e investimenti sul tessuto sociale», afferma il capogruppo. «Quando la risposta alle criticità si riduce a un’accelerazione di verbali e annunci, il rischio è quello di confondere la visibilità dell’intervento con la sua reale efficacia nel lungo periodo».

Uniti per Marchirolo sostiene infine che la tutela dei beni comuni debba passare non solo dal rispetto delle regole, ma anche dalla costruzione di una comunità più coinvolta e consapevole. «La vera tutela dei beni comuni non nasce dalla paura della pena, ma dalla costruzione di una comunità inclusiva e partecipata», conclude Askeur.