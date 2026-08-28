Dove saranno i controlli della velocità in Canton Ticino nella prima settimana di settembre

La Polizia cantonale e le polizie comunali hanno annunciato i luoghi dove si concentreranno i controlli della velocità, sia mobili sia semi-stazionari, in diversi distretti del Canton Ticino nel corso della prima settimana di settembre, nello specifico da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre.

Le operazioni – sottolineano le forze dell’ordine – hanno l’obiettivo di ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza sulle strade, intervenendo su uno dei maggiori fattori di rischio: l’eccesso di velocità. «Si rinnova pertanto – aggiunge la Polizia cantonale – l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada».

Dove ci saranno i controlli mobili della velocità

Nel Distretto di Bellinzona, le polizie comunali saranno presenti ad Arbedo, Bellinzona, Claro e a Giubiasco.

Per quanto riguarda il Distretto di Locarno, sono previsti controlli ad Arcegno, Ascona, Gordola, Losone e a Riazzino.

All’interno del Distretto di Lugano, i controlli mobili si troveranno ad Agno, Barbengo, Besso, Davesco-Soragno, Loreto, Lugano, Manno, Massagno, Molino Nuovo, Pazzallo, Pregassona, Ruvigliana, Savosa e a Viganello.

Nel Distretto di Mendrisio ci saranno postazioni a Balerna e a Riva San Vitale

Controlli della velocità semi-stazionari saranno inoltre attivi a Claro, Orino e ad Avegno.

I controlli esclusi dalla comunicazione

Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che – spiega la Polizia cantonale – deve essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.

Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada.