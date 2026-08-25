Drink, pulsanti e canzoni da indovinare: l’ultimo aperitivo musicale dell’estate di Materia

Le prime note partono più veloci del normale. Qualcuno riconosce subito il brano, qualcun altro aspetta l’indizio decisivo. Poi scatta la corsa al pulsante. È questo il meccanismo che anima Aperi-Song, il quiz musicale di VareseNews che venerdì 28 agosto alle 19.30 torna negli spazi di Materia per la sua ultima serata estiva.

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L’appuntamento all’ora dell’aperitivo mette simbolicamente in palio il titolo di squadra campione del mese tra i soci di Anche Io APS, protagonisti di una sfida costruita attorno a una domanda tanto semplice quanto insidiosa: di che canzone si tratta?

Per conquistare punti bisogna infatti riconoscere nel minor tempo possibile i brani selezionati dalla redazione. Ogni risposta corretta vale due punti, ma il punteggio può aumentare per chi riesce ad aggiungere dettagli precisi come l’artista, l’anno di pubblicazione o l’album da cui il pezzo è tratto. Non conta soltanto la cultura musicale: riflessi e velocità spesso fanno la differenza tra una risposta vincente e un’occasione mancata.

La finale del gioco estivo riproporrà le categorie affrontate nel corso delle settimane precedenti, ma con una selezione completamente nuova di canzoni. Pop, rock, cantautorato italiano, successi internazionali e hit di diverse epoche si alterneranno nelle cinque manche previste dal gioco, mettendo alla prova memoria e capacità d’ascolto dei partecipanti.

A chiudere la serata sarà una sfida speciale ispirata al tradizionale tris. Le squadre potranno conquistare una casella soltanto dopo aver individuato correttamente il brano proposto, aggiungendo una componente strategica a un gioco che fino all’ultimo resterà aperto a ogni risultato.

La partecipazione prevede il costo dell’aperitivo, 12 euro con prima consumazione e buffet inclusi. La prenotazione è raccomandata attraverso Eventbrite, mentre il pagamento avverrà direttamente sul posto. L’iniziativa è riservata ai tesserati Anche Io APS (dal valore di 15€), con la possibilità di completare la preiscrizione all’associazione online o sul posto.

L’ultima playlist dell’estate è pronta a partire. Resta da capire chi saprà riconoscerla prima di tutti.

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