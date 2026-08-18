Due cacciaviti in tasca e precedenti: nei guai una 24enne a Somma Lombardo
Numerosi i controlli svolti dai Carabinieri nel weekend di Ferragosto: il caso più eclatante riguarda una 24enne fermata nella notte tra le case
Controlli numerosi ma comportamenti (quasi sempre) virtuosi: il bilancio degli interventi svolti dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate (che ha operato anche nel Basso Verbano e lungo il Ticino) nel weekend di Ferragosto parla di un dato rilevante a livello di controlli e, per contro, di un numero limitato di contravvenzioni e segnalazioni.
A Gallarate i militari, che hanno operato anche in zone a vigilanza rafforzata, hanno identificato 81 persone: tra esse anche quattro giovanissimi trovati in possesso di modiche quantità di cocaina o hashish (detenute per uso personale). In questi casi sono scattate le segnalazioni quali assuntori.
È invece finita nei guai a Somma Lombardo una giovane con diversi precedenti contro il patrimonio. La 24enne, di nazionalità italiana, è stata fermata in ore notturne mentre si aggirava con circospezione per le vie del centro cittadino. Il controllo ha portato alla luce la presenza di due cacciativi che le sono stati sequestrati.
Una ulteriore serie di controlli è stata effettuata a Sesto Calende dove i Carabinieri locali, supportati da quelli di Angera e Ternate, sono stati impegnati nei controlli legati alla cosiddetta “malamovida”. I militari hanno controllato 22 veicoli e 40 persone con un 40enne trovato alla guida con un tasso alcolemico al di fuori dei limiti. Una seconda persona, un 47enne, è invece stato segnalato quale assuntore di hashish: a entrambi è stata ritirata la patente.
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