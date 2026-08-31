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Due serate di musica a Brinzio, dal jazz al concerto per i 150 anni dell’organo Biroldi

Giovedì 3 settembre il Jazz Trio al Museo della Cultura Rurale Prealpina, sabato 5 settembre il concerto d’organo nella chiesa parrocchiale in onore della Madonna del Rosario

generica

Due appuntamenti musicali in pochi giorni a Brinzio, con un programma che passa dal jazz alla musica d’organo.

Si comincia giovedì 3 settembre alle 20.45 al Museo della Cultura Rurale Prealpina, dove sarà protagonista il Jazz Trio formato da Sofia Volante alla voce, Dario Parisi alla chitarra e Federico Volante al pianoforte. Una serata costruita attorno al gioco dell’improvvisazione e all’intesa tra i tre musicisti, inserita nel programma di MusiCuvia.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 5 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di Brinzio. Il concerto, dedicato alla Madonna del Rosario, sarà anche l’occasione per celebrare i 150 anni dell’organo E. M. Biroldi di Brinzio.

A esibirsi saranno Gabriele Cardano all’organo, Tommaso Piccinelli all’organo e sax contralto e Maria Elisa Piccinelli al canto.

Due serate diverse per genere e ambientazione, ma entrambe dedicate alla musica e al patrimonio culturale di Brinzio.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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