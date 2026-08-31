Due serate di musica a Brinzio, dal jazz al concerto per i 150 anni dell’organo Biroldi
Giovedì 3 settembre il Jazz Trio al Museo della Cultura Rurale Prealpina, sabato 5 settembre il concerto d’organo nella chiesa parrocchiale in onore della Madonna del Rosario
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