È Luca Miraglia il nuovo comandante della Sezione Aerea delle Fiamme Gialle

Cambio al vertice della Sezione Aerea della Guardia di finanza di Varese, con sede a Venegono Superiore. Dopo tre anni alla guida del reparto, il maggiore pilota Daniele Lozzi lascia il comando per essere trasferito al Comando Generale delle Fiamme Gialle. Al suo posto arriva il capitano pilota Luca Miraglia, già dal 2021 comandante del Nucleo Operativo del reparto di volo varesino.

Durante il comando di Lozzi, la Sezione Aerea di Varese ha operato come presidio del Servizio Aereo della Guardia di finanza in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, con interventi in diversi ambiti: dalla tutela ambientale e demaniale alla sicurezza della navigazione, fino al contrasto alla coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli sull’attività delle scuole di volo, sul trasporto aereo commerciale, sull’esercizio abusivo della navigazione aerea e sul pagamento delle imposte erariali relative agli aeromobili privati e ai passeggeri degli aerotaxi. Secondo i dati diffusi dalla Guardia di finanza, le verifiche hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per oltre 3 milioni di euro.

Un altro settore centrale nell’attività del reparto è quello della ricerca e del soccorso. Nell’ultimo triennio sono stati effettuati oltre 150 interventi in ambiente impervio, anche con il contributo del Soccorso Alpino della Guardia di finanza, il Sagf, soprattutto nelle aree montane.

A raccogliere il testimone è il capitano pilota Luca Miraglia, che conosce già da vicino la realtà di Venegono Superiore: dal 2021 era infatti alla guida del Nucleo Operativo della stessa Sezione Aerea.

Dopo il percorso di studi all’Accademia della Guardia di finanza, Miraglia ha frequentato le scuole di volo della U.S. Navy, dove ha ottenuto il brevetto di pilota militare e ricevuto i riconoscimenti “Commodore’s List with Distinction” e “Outstanding Graduate Award” per i risultati accademici e di pilotaggio.

Laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, ha inoltre conseguito un master in Diritto tributario nei rapporti internazionali e un post-graduate certificate in Business Analytics.

Nel nuovo incarico sarà chiamato a proseguire l’attività del reparto nei settori della tutela della vita umana, della legalità economico-finanziaria, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia dell’ambiente.

Il comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Como, tenente colonnello Paolo Zottola, ha ringraziato Lozzi per il lavoro svolto nel corso dei tre anni a Venegono Superiore e per l’azione di comando, rivolgendo al tempo stesso gli auguri a Miraglia per il nuovo incarico.