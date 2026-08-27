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È morto Ratko Mladić, il generale serbo-bosniaco condannato all’Aja per genocidio e crimini di guerra

L'ex comandante militare dei serbo-bosniaci è deceduto in ospedale all'Aja, dove stava scontando l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica e i crimini della guerra in Bosnia

Generico 24 Aug 2026

All’età di 83 anni è deceduto in un ospedale peninetziario all’Aja Ratko Mladić, l’ex generale e comandante dell’esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina. A dare la notizia è stata Lidija Pavićević, sottosegretaria di Stato presso il Ministero dei Diritti Umani e delle Minoranze della Serbia, confermando l’informazione ricevuta direttamente dal figlio dell’ex militare, Darko Mladić.

Mladić, figura chiave delle atroci violenze della guerra in Bosnia tra il 1992 e il 1995 e considerato il principale responsabile del genocidio di Srebrenica e dell’assedio di Sarajevo, era stato condannato all’ergastolo nel 2017 dal Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Dal 2024 l’ex generale era detenuto in una struttura ospedaliera psichiatrica e penitenziaria dell’Aja, costretto a letto nell’ultimo anno e mezzo a causa del grave deterioramento delle sue condizioni di salute. Negli ultimi mesi la Serbia aveva avanzato formale richiesta di rilascio umanitario per via delle sue condizioni di malato terminale, aggravate dalle conseguenze di uno o due ictus, ma il Meccanismo per i tribunali penali internazionali ha respinto i ricorsi sostenendo che la struttura stesse garantendo tutte le cure palliative necessarie.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026
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