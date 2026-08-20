Emergenza siccità in Lombardia, deficit al -52%. Sertori: “Situazione complessa, si attendono le piogge”

Le riserve idriche della Lombardia restano sotto pressione, con un deficit complessivo su scala regionale che si attesta al -52%. Un dato in linea con la rilevazione della scorsa settimana che, pur mantenendosi su livelli critici, resta comunque superiore ai minimi storici registrati nel 2022.A tracciare il quadro complessivo è l’assessore regionale agli Enti Locali e Risorse Idriche, Massimo Sertori, dettagliando la mappa dei bacini idrografici lombardi:

Ticino e Lago Maggiore: il bacino registra la situazione più severa dell’intera regione. Il Verbano si attesta a -40 cm sullo zero idrometrico, in lieve risalita dopo aver toccato i -46 cm nei giorni scorsi. Il dato è mantenuto da un’erogazione limitata dell’emissario a 60 metri cubi al secondo (valore vicino ai minimi storici), mentre gli afflussi da monte restano ai minimi nonostante i rilasci dagli invasi idroelettrici del Toce e dal Lago di Lugano.

Adda e Lago di Como: i temporali registrati dopo Ferragosto, in particolare in Valtellina, hanno portato un parziale miglioramento. Il Lario è risalito a -19 cm sullo zero idrometrico (rispetto ai -30 cm registrati a metà mese), permettendo di incrementare l’erogazione nell’emissario fino a circa 100 metri cubi al secondo.

Brembo, Serio e bacini orientali: le precipitazioni sulla Valtellina hanno portato beneficio anche agli invasi delle Orobie. Registrano una leggera ripresa sia il bacino dell’Oglio (Lago d’Iseo) che quello del Chiese (Lago d’Idro), mentre il Lago di Garda tiene a +51 cm sullo zero idrometrico, garantendo un’erogazione sostenuta nel Mincio.

L’evoluzione della situazione resta legata alle condizioni meteo. La Regione confida negli apporti delle precipitazioni previste tra la giornata odierna e quella di domani, oltre che nelle instabilità atmosferiche attese per l’ultima parte del mese.