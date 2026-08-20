Eroe fuori servizio: agente della Questura di Varese salva padre e figlio in mare

Un pomeriggio di mare che rischiava di trasformarsi in tragedia si è concluso con un abbraccio e un grande sollievo. È accaduto sul litorale di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove due giovani poliziotti liberi dal servizio hanno tratto in salvo un ragazzo autistico e suo padre. La notizia è stata diffusa sui canali social della Polizia di Stato nella giornata di mercoledì 19 agosto.

Protagonista dell’intervento è Ciro Pio Ruocco, agente in servizio alla Squadra Volante della Questura di Varese, insieme al collega Vincenzo Staiano, in forza alla Questura di Arezzo. Entrambi di origine campana, si trovavano in spiaggia quando hanno notato quanto stava accadendo in acqua.

Il giovane Giovanni, che stava nuotando allontanandosi dalla riva, si è trovato improvvisamente in difficoltà. Il padre Marco si è immediatamente tuffato nel tentativo di raggiungerlo, ma la forte corrente e la fatica lo hanno sopraffatto prima che potesse agganciare il figlio.

Accortisi dell’emergenza, Ruocco e Staiano si sono buttati in mare. Con non poche difficoltà legate alle condizioni della corrente, i due agenti hanno raggiunto prima il genitore in affanno e poi il ragazzo, riuscendo a riportare entrambi a riva sani e salvi.

Drammatici ma colmi di gratitudine i momenti successivi al soccorso sulla battigia, chiusi dalle parole del padre ai due poliziotti: «Ci avete salvato la vita». Un intervento provvidenziale che testimonia lo spirito di servizio delle forze dell’ordine anche lontano dal turno di lavoro.