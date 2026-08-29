Esame contro il Club Milano per la Pro Patria: allo “Speroni” c’è ancora voglia di fare festa

A distanza di una settimana dalla vittoria contro la Varesina (leggi qui), si riaccendono le luci allo “Speroni” per la gara valida per il primo turno di Coppa Italia. Domenica 30 agosto (ore 20) la Pro Patria ospiterà il Club Milano per un secondo importante test che impegnerà la squadra di mister Mauro Zironelli a sette giorni dall’inizio del campionato.

«È stata una buona settimana – commenta l’allenatore dei tigrotti – in cui abbiamo svolto un ottimo lavoro, procedendo senza grossi intoppi e sperando di continuare così. Stiamo allargando il serbatoio per mettere più benzina possibile. Per quanto riguarda le opzioni di mercato, i direttori stanno operando in varie direzioni: se dovesse arrivare un innesto in avanti, si tratterebbe di una punta fisica. Io però mi concentro sui giocatori che ho a disposizione e sono contento del gruppo: la società sa benissimo cosa può servire, ma non è un mio compito ed è un aspetto non indispensabile per me. Quest’anno più che mai preferisco focalizzarmi sul far rendere al meglio chi è già qua, poi se la società riterrà di inserire altri elementi per migliorare ulteriormente la rosa, ben venga».

«Al di là delle questioni tattiche – prosegue mister Zironelli -, in questo momento la mia priorità è far mettere più minuti possibile nelle gambe a tutta la rosa. Nella gara di domani vedremo quattro o cinque giocatori diversi dal primo minuto rispetto all’ultima uscita. Ci tenevo particolarmente a passare il turno anche per avere partite ufficiali in più da dare a chi ne ha bisogno, considerando che non abbiamo avuto molte amichevoli a disposizione. I ragazzi sono consapevoli dell’importanza di livellare la condizione generale e domani punteremo su questo, pur mantenendo grande rispetto per l’impegno: per colmare il divario atletico e d’inserimento tra chi c’era dall’inizio e chi è arrivato dopo, dobbiamo necessariamente percorrere questa strada».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 20.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.