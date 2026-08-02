Esodo estivo, traffico intenso ma senza criticità: flussi in aumento anche in Lombardia

Il primo grande fine settimana dell’esodo estivo si avvia alla conclusione con un traffico intenso ma senza particolari criticità sulla rete stradale gestita da Anas. Dopo il primo bollino nero dell’estate 2026, le previsioni sono state confermate, con un aumento dei flussi rispetto sia allo scorso weekend sia allo stesso periodo del 2025.

Secondo Anas, il traffico è cresciuto dell’1,35% rispetto alla settimana precedente e del 4,5% rispetto al primo fine settimana di agosto dello scorso anno. A registrare l’incremento più significativo è stato il Sud Italia, con un aumento del 3,26%.

Traffico intenso anche in Lombardia

Tra le arterie che hanno fatto registrare i maggiori volumi di traffico figura anche la Lombardia.

Nella mattinata di domenica è stato segnalato traffico sostenuto lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, in direzione del confine con la Svizzera. Complessivamente sono stati registrati 200.159 transiti nel tratto di Monza.

Numeri importanti anche sulla strada statale 336 dell’Aeroporto della Malpensa, dove all’altezza di Gallarate sono transitati 137.921 veicoli.

Bollino rosso nel pomeriggio

Per il pomeriggio di domenica Anas prevede ancora traffico intenso, con il bollino rosso legato sia alle ultime partenze sia ai rientri dopo gli spostamenti di breve e medio raggio.

Resta inoltre in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

I consigli per chi è in viaggio

Anas invita gli automobilisti a partire con un veicolo controllato, verificando in particolare la pressione degli pneumatici, i livelli di olio e acqua e il funzionamento delle luci.

Con le temperature ancora elevate è consigliato portare con sé una scorta d’acqua, evitare distrazioni alla guida, rispettare i limiti di velocità e fermarsi nelle aree di servizio ai primi segnali di stanchezza.

Prima di mettersi in viaggio è inoltre raccomandato consultare le previsioni del traffico, il calendario dei bollini e la situazione dei cantieri presenti lungo il percorso.