Esordio mondiale per il velista di Luino Andrea Folli Van Dong: 65° al Mondiale ILCA

L’atleta luinese Andrea Folli Van Dong, portacolori dell’Associazione Velica Alto Verbano, ha conquistato l’accesso alla Gold Fleet al suo primo Campionato del Mondo Giovanile ILCA 4 ad Aarhus, in Danimarca. Il giovane velista ha chiuso la prestigiosa competizione internazionale al 65° posto assoluto su un lotto di circa 300 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Il risultato ottenuto nella penisola dello Jutland conferma la crescita del vivaio luinese e proietta il giovane velista tra i profili più interessanti del panorama locale. Per l’atleta dell’AVAV si è trattato del primo vero banco di prova a livello globale.

La qualificazione nel gruppo dei migliori

L’ingresso nella Gold Fleet ha rappresentato il momento svolta della trasferta danese per il giovane velista. Nei campionati di classe ILCA, caratterizzati da numeri d’iscrizione molto elevati, le prime regate servono a dividere la flotta in diversi raggruppamenti di merito. L’accesso al tabellone principale permette di confrontarsi direttamente con i primi della classifica generale.

Superare la fase iniziale ed entrare nella flotta d’élite ha garantito a Folli Van Dong la possibilità di gareggiare fino all’ultima giornata con i migliori interpreti della categoria, accumulando un bagaglio d’esperienza fondamentale per le prossime stagioni.

Il bilancio del giovane velista

Al rientro dalla trasferta internazionale è arrivata l’analisi diretta del protagonista, focalizzata sul lavoro da svolgere per i prossimi appuntamenti in calendario.

«Era il mio primo Campionato del Mondo ILCA 4 ed è stata un’esperienza che mi porterò dietro – le parole di Andrea Folli Van Dong –. Essere entrato nella Gold Fleet e aver chiuso al 65° posto assoluto su circa 300 concorrenti è un risultato che apprezzo, anche se non posso dire di esserne completamente soddisfatto. Durante il Campionato mi sono reso conto che posso fare meglio e che alcuni dettagli mi hanno impedito di ottenere un piazzamento ancora più importante. Torno dalla Danimarca con le idee molto più chiare su ciò che devo migliorare e con la voglia di rimettermi subito al lavoro».

La soddisfazione dell’Associazione Velica Alto Verbano

La prestazione di Aarhus rappresenta un tassello significativo per l’intero movimento dell’Associazione Velica Alto Verbano. La società di Luino continua infatti a investire nel settore giovanile e nella preparazione della squadra ILCA attraverso la partecipazione ai campi di regata più competitivi.

Il 65° posto finale da cui riparte la preparazione di Andrea Folli Van Dong offre indicazioni chiare allo staff tecnico in vista delle prossime regate nazionali e internazionali della stagione.