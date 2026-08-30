Esordio positivo per il Varese: Solbiatese sconfitta 2-0 in Coppa Italia

È il Varese a uscire vincitore dalla sfida del “Chinetti” contro la Solbiatese per il primo turno di Coppa Italia. L’esordio ufficiale dei biancorossi è convincente, sia per il risultato, sia per la prestazione offerta dalla squadra di mister Andrea Ciceri, capace di costruire buone trame, sbloccare il risultato nel primo tempo con l’inserimento di Salera e concedere il meno possibile agli avversari. Nella ripresa, in particolare, quando mister Gatti schiera la doppia punta più Scapinello, i biancorossi riescono a tenere il pallino del gioco e a raddoppiare con l’incornata di Bruzzone che vale il 2-0 al 33′. Finale che regala giusto l’espulsione di Puka che sgambetta Barzotti lanciato a rete.

Se il Varese aveva necessità di trovare risposte, per quanto queste siano parziali a una settimana dall’esordio in campionato, non possono che essere positive. Per la Solbiatese invece mezzo passo indietro rispetto a una settimana fa, ma con i nuovi arrivi dal mercato pronti a dare nuova linfa in vista del complicatissimo inizio di campionato a Pistoia. Per i biancorossi invece, che affronteranno la trasferta di Coriano, c’è il passaggio al secondo turno della competizione, con l’avversario che arriverà dal prossimo sorteggio.

FISCHIO D’INIZIO

Il primo turno della Coppa Italia di Serie D regala subito emozioni con la Solbiatese che, dopo il successo al turno preliminare contro l’Arconatese, ospita il Varese. In casa nerazzurra sono tanti gli ex, dal patron Claudio Milanese a mister Roberto Gatti oltre a diversi calciatori, Denis Scapinello su tutti. Il fantasista di scuola biancorossa è uno dei due trequartisti nel 3-4-2-1 della Solbia, alle spalle di Monteiro Barbosa. Dall’altra parte, mister Andrea Ciceri schiera i suoi con un 4-3-3 che nel tridente d’attacco punta su Favale, Cogliati e Ndagijimana. Bella la cornice di pubblico per una gara sentita anche tra i tifosi delle due avversarie.

PRIMO TEMPO

Parte meglio il Varese che al 3′ si rende pericoloso sulla corsia mancina: discesa di Berbenni e palla insidiosa in area di porta ma è ben piazzato Gasparri che anticipa Favale. Il numero 10 biancorosso è protagonista anche al 10′ quando viene lanciato in fascia da Salera e trova spazio in area restituendo palla Salera che dopo un rimpallo calcia trovando la parata di Chironi. Al 13′ la Solbiatese risponde con una punizione di Scapinello che va fuori non di molto, mentre al 17′ deve compiere una super parata Chironi per deviare in angolo il destro da fuori di Fabris. Al 22′ cambia il risultato: Malinverno trova spazio a destra e mette in mezzo per Salera che insacca con un piatto destro di prima. Il cooling break segue i festeggiamenti biancorossi e al rientro in campo la Solbia, da calcio d’angolo, prova a pareggiare ma sull’incornata prepotente di Cosentino è fenomenale il riflesso di Mangano che salva il risultato. La Solbiatese prova a prendere campo ma la retroguardia biancorossa concede poco. Negli ultimi minuti di tempo i ritmi calano ma il Varese va vicino al raddoppio con il destro da fiori di De Ponti che sbatte sulla traversa. È l’ultima emozione del primo tempo, che si chiude con i biancorossi avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

La Solbiatese si ripresenta con Renner al posto di Pandullo, senza però cambiare modulo. I primi minuti non sono un granché ma al 5′ è il Varese a farsi vedere con un mancino di Berbenni che impegna Chironi alla parata. Non succede molto e così mister Gatti alza il baricentro inserendo un’altra punta, Martinez, per un assetto più spregiudicato. La difesa biancorossa si abbassa ma non concede praticamente nulla. Al 31′, su azione d’angolo, Gabrielli ci prova in rovesciata ma la palla va sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte però Puka rischia l’autogol con un passaggio verso Chironi che esce di poco, ma sul corner arriva il raddoppio biancorosso: angolo di Beretta per l’incornata di Bruzzone che vale il 2-0 biancorosso. Nel finale il Varese si difende ancora senza rischiare e al 45′ Barzotti, entrato da poco, prende il tempo a Puka e si lancia verso la porta avversaria ma l’avversario lo sgambetta. Cartellino rosso per il difensore della Solbia, che chiude così in 10 uomini. Dopo 6′ di recupero termina così la sfida con i biancorossi che festeggiano le tante note positive mentre la Solbiatese ripensa alle cose da migliorare.

TABELLINO

SOLBIATESE – VARESE 0-2 (0-1)

Marcatori: 22′ pt Salera (V), 33′ st Bruzzone (V)

SOLBIATESE (3-5-2): Chironi; Gabrielli, Puka, Cosentino; Pandullo (1′ st Renner), Suatoni, Guidetti (24′ st Guanziroli), Dagrada (10′ st Lo Re), Gasparri (16′ st Martinez); Scapinello; Monteiro Barbosa (24′ st Riboli). A disposizione: Gadda, Njie, Diouck, Silla. All.: Gatti.

VARESE (4-3-3): Mangano; Salera (46′ st Dodaj), Costante, Bruzzone, Berbenni (36′ st Barzotti); Malinverno, De Ponti, Fabris (29′ st Bianchi); Favale (29′ st Beretta), Cogliati, Ndagijimana (36′ st Tronci). A disposizione: Capone, Molinari, Montonati, Del Signore. All.: Ciceri.

Arbitro: Scalvi di Lodi (Lufi e Zanibelli)

Corner: 5-5. Ammoniti: Cosentino per la Solbiatese; Favale, Fabris, De Ponti, Barzotti per il Varese. Recupero: 2’ + 6’.

Note: giornata soleggiata e calda, terreno in ottime condizioni.