Esterno Notte omaggia Guccini: a Varese la proiezione di “Tra la via Emilia e il West”

La scomparsa di Francesco Guccini ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della musica e della cultura italiana. Ma la sua musica continua a risuonare, e per ricordarlo Filmstudio 90 propone, domenica 23 agosto alle 21.15 ai Giardini Estensi, la proiezione di Tra la via Emilia e il West, il documentario-concerto che racconta uno degli eventi musicali più straordinari della storia italiana.

Il concerto che fece la storia

Era il 21 giugno 1984 quando Bologna venne invasa da oltre 160.000 fan, accorsi in Piazza Maggiore per assistere a un evento senza precedenti per l’epoca: il concerto organizzato per celebrare i vent’anni di attività musicale di Francesco Guccini. Sul palco, insieme al cantautore modenese, si alternarono alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana (Lucio Dalla, Paolo Conte, I Nomadi, Pierangelo Bertoli e molti altri) in una serata che è rimasta scolpita nella memoria collettiva.

La proiezione ai Giardini Estensi sarà l’occasione per riascoltare e ricantare insieme i capolavori di uno dei più grandi cantautori della storia italiana, in un momento di comunità e di ricordo condiviso.

L’iniziativa

L’appuntamento rientra nel programma di Esterno Notte e fa parte di Cinema Revolution, la speciale tariffa che propone il cinema europeo a un prezzo accessibile: il biglietto costa infatti 3,50€ per tutti. La serata è realizzata in partenariato con il Comune di Varese.

L’evento sostituisce la proiezione di KÖLN 75, inizialmente prevista nel programma di Esterno Notte.

Per ulteriori informazioni contattare: filmstudio90@filmstudio90.it