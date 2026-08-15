Europei da sogno per Martinenghi: a Parigi arriva l’oro anche nei 50 rana
Dopo il successo nei 100 metri rana, il campione di Azzate bissa anche nei 50 con una strepitosa rimonta: 26'57'', appena cinque centesimi davanti a Cerasuolo. Splendida doppietta azzurra e seconda medaglia d'oro a questi europei per il Tete. "La finale è sempre una gara diversa dalla altre"
Nicolò Martinenghi firma un altro capolavoro tinto d’oro. Agli Europei di nuoto di Parigi il campione di Azzate, fresco vincitore del titolo iridato nei 100 metri rana, ha conquistato il gradino più alto del podio anche nei 50 metri grazie a una prestazione strepitosa, che gli ha permesso di superare al fotofinish (26”57) Simone Cerasuolo (26”62) e l’olandese Koen de Groot (entrambi ex aequo).
Nella finale in scena oggi, alle 18:45 di sabato 15 agosto, Martinenghi nuotava nella corsia centrale proprio accanto al connazionale, con cui ha firmato una bellissima doppietta azzurra: quella dai colori più belli, ovvero “oro-argento”, proprio come agli Europei di Roma quattro anni fa.
«È stata una gara un po’ strana – ha commentato il ranista a bordo vasca ai microfoni Rai -. Mentre nuotavamo ero consapevole di andare come nelle gare di qualifica. Ma sapevo anche che la finale è sempre una gara diversa dalle altre. A me piace godermi attimi come quelli della finale. Mi sento come un gladiatore nell’arena: mi faccio molto trasportare da questi momenti. Sinceramente era qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa, ma è sempre una grandissima forma di rispetto per quello che faccio tutti i giorni».
Nicolò Martinenghi trionfa nei 100 rana ai Campionati Europei di Parigi 2026: “Me la merito”
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