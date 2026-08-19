Ex Ilva, Federacciai presenta la manifestazione d’interesse per l’area a freddo
La cordata riunisce quattordici imprese siderurgiche italiane. L’atto preliminare apre a nuovi scenari per gli impianti di Taranto
Federacciai, la federazione che rappresenta le imprese siderurgiche italiane, insieme a quattordici aziende associate ha presentato la manifestazione d’interesse per gli stabilimenti dell’ex Ilva. Si tratta di un atto preliminare, che segnala formalmente la disponibilità a valutare un intervento industriale senza costituire ancora un’offerta vincolante. L’operazione riguarda esclusivamente l’area a freddo dello stabilimento di Taranto.
ALLA CORDATA PARTECIPANO I PRINCIPALI GRUPPI DEL SETTORE
La mossa conferma la decisione presa una settimana fa dal comitato di presidenza della federazione, che aveva affidato al presidente Antonio Gozzi il mandato di trasmettere l’atto agli enti competenti. Alla cordata partecipano gran parte dei principali gruppi siderurgici italiani. Il passo arriva in una fase decisiva per il futuro dell’ex Ilva. Il 26 ottobre resta infatti fissato lo stop dell’area a caldo disposto dalla Corte d’Appello di Milano, con pesanti incognite anche per l’indotto, dove le imprese hanno prospettato il ricorso ai licenziamenti collettivi.
SULL’INTERO PERIMETRO RESTA IN CAMPO JINDAL
La cordata italiana concentra quindi l’attenzione sugli impianti non interessati dalla chiusura, mentre sull’intero perimetro aziendale resta in campo Jindal, multinazionale indiana, che ha aggiornato la propria proposta. La manifestazione d’interesse segue inoltre i tavoli convocati al Mimit, dove il ministro Adolfo Urso aveva sollecitato le aziende a presentare una proposta comune.
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