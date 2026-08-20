Falsi SMS per il pagamento dei pedaggi: l’allarme di Pedemontana contro le truffe online
I messaggi fraudolenti usano loghi e marchi ufficiali per sottrarre dati personali e codici bancari. La società invita ad accedere solo tramite i canali ufficiali
Tentativi di truffa informatica e messaggi ingannevoli segnalati agli automobilisti. Autostrada Pedemontana Lombarda ha diffuso una nota per mettere in guardia i propri utenti dalla circolazione di comunicazioni fraudolente trasmesse tramite e-mail, SMS o l’applicazione WhatsApp, incentrate su presunti solleciti o richieste di pagamento pedaggio.
Si tratta di tentativi di phishing, strutturati per apparire veritieri attraverso l’impiego abusivo dei loghi e dei marchi aziendali. L’obiettivo dei malintenzionati è spingere l’utente a cliccare su link esterni collegati a pagine web civetta, ideate per acquisire indebitamente dati personali, credenziali d’accesso ai servizi bancari o codici PIN delle carte di credito.
La società invita tutti gli automobilisti a mantenere elevata la soglia di attenzione e a non selezionare alcun collegamento ipertestuale contenuto in messaggi di dubbia provenienza.
Per verificare la regolarità della propria posizione o per effettuare pagamenti, viene raccomandato di utilizzare esclusivamente la piattaforma ufficiale sul sito www.pedemontana.com, l’app ufficiale o di richiedere assistenza al call center dedicato al numero verde 800 936 360.
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