Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Aggressione alle spalle con un'arma da taglio in piazza Italia: venticinquenne soccorso e portato a Cittiglio. Denunciato un uomo, caccia ai complici che hanno nascosto l'arma
Grave episodio di violenza nelle prime ore di sabato nel centro di Laveno Mombello. Poco prima delle 2, un ragazzo di 25 anni è stato aggredito nei pressi di piazza Italia, sul lungolago, colpito da un pesante fendente scagliato con un machete. Il giovane è riuscito a schivare parzialmente il colpo, venendo raggiunto dalla lama alla spalla.
I soccorsi del 118 sono intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’automedica; il venticinquenne è stato trasportato all’ospedale di Cittiglio in codice giallo, dove gli è stata riscontrata una ferita guaribile con 15 giorni di prognosi.
Sul luogo dell’aggressione sono giunti i carabinieri della Stazione di Laveno Mombello insieme ai militari del NORM di Luino. Le forze dell’ordine hanno rintracciato e fermato l’aggressore, un uomo di origine maghrebina con diversi precedenti penali, che è stato denunciato a piede libero con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio.
Il machete non è stato ritrovato: gli inquirenti ipotizzano che sia stato fatto sparire da alcuni presenti. Le indagini proseguono per individuare i complici e chiarire il movente.
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