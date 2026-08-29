Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello

Grave episodio di violenza nelle prime ore di sabato nel centro di Laveno Mombello. Poco prima delle 2, un ragazzo di 25 anni è stato aggredito nei pressi di piazza Italia, sul lungolago, colpito da un pesante fendente scagliato con un machete. Il giovane è riuscito a schivare parzialmente il colpo, venendo raggiunto dalla lama alla spalla.

I soccorsi del 118 sono intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’automedica; il venticinquenne è stato trasportato all’ospedale di Cittiglio in codice giallo, dove gli è stata riscontrata una ferita guaribile con 15 giorni di prognosi.

Sul luogo dell’aggressione sono giunti i carabinieri della Stazione di Laveno Mombello insieme ai militari del NORM di Luino. Le forze dell’ordine hanno rintracciato e fermato l’aggressore, un uomo di origine maghrebina con diversi precedenti penali, che è stato denunciato a piede libero con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio.

Il machete non è stato ritrovato: gli inquirenti ipotizzano che sia stato fatto sparire da alcuni presenti. Le indagini proseguono per individuare i complici e chiarire il movente.