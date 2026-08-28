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Gallarate/Malpensa

Fermati 11.400 prodotti farmaceutici a Malpensa: tra questi botulino e sostanze per perdere peso

Tra i prodotti fermati nello scalo varesino anche acido ialuronico, tossina botulinica, creme anestetiche e un insetticida contenente diclorvos, sostanza vietata nell’Unione Europea dal 2013

Generico 24 Aug 2026

All’aeroporto di Malpensa sono stati sequestrati 11.400 prodotti farmaceutici e oltre 15 litri di un potente insetticida vietato nell’Unione Europea. È il risultato dei controlli condotti nei mesi di maggio, giugno e luglio dai finanzieri del Gruppo Malpensa e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sui passeggeri e sulle spedizioni merci in arrivo nello scalo varesino.

Le verifiche sono state intensificate con l’obiettivo di intercettare l’importazione di farmaci e prodotti chimici potenzialmente nocivi per la salute e privi delle autorizzazioni necessarie per essere commercializzati in Italia. I controlli sono stati effettuati attraverso l’analisi dei flussi di passeggeri e merci e con strumenti di screening utilizzati dal personale impegnato alla frontiera doganale.

Tra gli 11.400 prodotti farmaceutici intercettati figurano medicinali e sostanze che, in alcuni casi, non sono commercializzati in Italia e non risultano quindi conformi alle normative sanitarie nazionali.

Una parte dei prodotti era destinata ai trattamenti estetici: tra quanto sequestrato ci sono acido ialuronico, tossina botulinica, biostimolanti, aghi e creme anestetiche. Secondo quanto riferito dagli investigatori, questi materiali erano con ogni probabilità destinati a trattamenti effettuati clandestinamente.

Sono stati inoltre trovati prodotti contro le disfunzioni erettili, sostanze destinate a trattamenti psicotropi e altri farmaci utilizzati insieme a regimi alimentari finalizzati alla perdita di peso.

Generico 24 Aug 2026

Il rischio, spiegano le autorità, riguarda anche la composizione di medicinali che non sono certificati né autorizzati dalle autorità sanitarie competenti: potrebbero infatti essere alterati rispetto ai farmaci originali oppure contenere quantità di principio attivo differenti da quelle consentite in Italia.

Particolare attenzione è stata riservata anche a oltre 15 litri di insetticida contenente diclorvos, composto impiegato contro le infestazioni di cimici dei letti e altri parassiti.

La sostanza, pur avendo un’elevata efficacia come insetticida, è considerata pericolosa per la salute umana. La sua vendita è vietata nell’Unione Europea dal 2013. L’esposizione può avvenire attraverso inalazione, ingestione o contatto con la pelle e può provocare conseguenze anche molto gravi.

Tra gli effetti tossici indicati figurano malessere generale e irritazione agli occhi, ma anche manifestazioni neurologiche e neuromuscolari e difficoltà respiratorie.

L’operazione rientra nel piano di intensificazione dei controlli sulla sicurezza dei prodotti e per il contrasto agli illeciti doganali. L’attività della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli punta sia alla tutela degli interessi erariali dello Stato sia alla prevenzione dell’ingresso sul territorio nazionale di prodotti che possono rappresentare un rischio per la salute pubblica.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026
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