Fermati a Baveno un’auto con dieci panetti di hashish: arrestati due giovani dell’Ossola
L'operazione dei Carabinieri di Verbania è partita dalle segnalazioni su frequenti passaggi di un'auto nella zona dello svincolo autostradale
I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Verbania hanno arrestato due giovani del 2007, residenti in Ossola, per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento dei militari si è concentrato nel territorio di Baveno, a seguito di diverse segnalazioni che indicavano movimenti sospetti nelle aree boschive vicine allo svincolo autostradale.
Per verificare quanto segnalato, nel tardo pomeriggio di sabato 22 agosto, i Carabinieri hanno organizzato un servizio mirato in abiti civili. Durante l’osservazione sul posto, gli operatori hanno notato una vettura con a bordo i due ragazzi mentre transitava a più riprese nella zona, priva di una meta apparente, prima di allontanarsi.
La pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verbania ha fermato l’auto all’altezza del vicino svincolo autostradale di Baveno. Nel corso delle verifiche i militari hanno trovato a bordo uno zaino con un involucro sigillato da cellophane, all’interno del quale erano custoditi dieci panetti di hashish da cento grammi l’uno, per un totale di un chilogrammo.
Dopo il controllo, i due indagati sono stati dichiarati in arresto e trasferiti alla Casa Circondariale di Verbania in attesa dell’udienza di convalida.
Si precisa che, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 188/2021 (cd. Riforma Cartabia) a tutela del principio di presunzione di innocenza, i soggetti arrestati sono da ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
magicg su Quanti aerei atterrano e decollano da Malpensa? Il rumore sulle nostre teste sta diventando un problema
lenny54 su "Moschea" di via Giusti Varese, Galparoli attacca e parla di regalo politico, Palazzo Estense replica: "È lì da 30anni"
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.