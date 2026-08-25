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Fermati a Baveno un’auto con dieci panetti di hashish: arrestati due giovani dell’Ossola

L'operazione dei Carabinieri di Verbania è partita dalle segnalazioni su frequenti passaggi di un'auto nella zona dello svincolo autostradale

hashish baveno

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Verbania hanno arrestato due giovani del 2007, residenti in Ossola, per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento dei militari si è concentrato nel territorio di Baveno, a seguito di diverse segnalazioni che indicavano movimenti sospetti nelle aree boschive vicine allo svincolo autostradale.

Per verificare quanto segnalato, nel tardo pomeriggio di sabato 22 agosto, i Carabinieri hanno organizzato un servizio mirato in abiti civili. Durante l’osservazione sul posto, gli operatori hanno notato una vettura con a bordo i due ragazzi mentre transitava a più riprese nella zona, priva di una meta apparente, prima di allontanarsi.

La pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verbania ha fermato l’auto all’altezza del vicino svincolo autostradale di Baveno. Nel corso delle verifiche i militari hanno trovato a bordo uno zaino con un involucro sigillato da cellophane, all’interno del quale erano custoditi dieci panetti di hashish da cento grammi l’uno, per un totale di un chilogrammo.

Dopo il controllo, i due indagati sono stati dichiarati in arresto e trasferiti alla Casa Circondariale di Verbania in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa che, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 188/2021 (cd. Riforma Cartabia) a tutela del principio di presunzione di innocenza, i soggetti arrestati sono da ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

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Pubblicato il 25 Agosto 2026
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