Ferragosto 2026: San Teodoro e la Puglia sul podio delle mete più cercate dagli italiani
Un'indagine del portale Holidu analizza i prezzi e i flussi per le vacanze di metà agosto. La Sicilia guida per numero di località in graduatoria, mentre tornano in classifica le destinazioni spagnole
(nella foto Gallipoli – credits Renan Greca via Unsplash) Con l’approssimarsi della metà di agosto, si delineano le preferenze dei viaggiatori italiani per le vacanze di Ferragosto 2026. Un’analisi condotta dal portale di prenotazione Holidu sulle ricerche effettuate dagli utenti per i soggiorni nel periodo compreso tra il 13 e il 18 agosto mostra le trenta destinazioni più gettonate e la mappa dei prezzi medi a notte.
Rispetto all’anno precedente, in cui l’elenco vedeva la presenza esclusiva di mete nazionali, la nuova classifica segnala il ritorno di tre località estere, tutte posizionate in Spagna: Formentera (19° posto), Barcellona (20°) e Palma di Maiorca (22°).
La classifica delle mete e il podio
Al primo posto della graduatoria si posiziona la località sarda di San Teodoro, che con un costo medio di 318 euro a notte supera la siciliana San Vito Lo Capo, capolista nel 2025 e ora scesa in quarta posizione con 229 euro a notte.
Sul secondo e terzo gradino del podio salgono due centri pugliesi: Gallipoli, con una media di 241 euro a notte, e Porto Cesareo a 245 euro. A completare le prime cinque posizioni è Palermo, che sale al quinto posto con una tariffa media di 143 euro.
La ripartizione regionale
Dalla mappa geografica delle ricerche emerge una prevalenza del Sud Italia e delle isole:
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Sicilia: è la regione più rappresentata con sette località in graduatoria (San Vito Lo Capo, Palermo, Siracusa, Catania, Giardini-Naxos, Castellammare del Golfo e Capo d’Orlando).
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Puglia: conta sei mete tra cui Gallipoli, Porto Cesareo, Vieste, Ostuni, Monopoli e Bari (30° posto).
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Sardegna: presente con cinque centri, tra i quali San Teodoro, Villasimius, Olbia, Alghero e Budoni.
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Toscana e altre regioni: la Toscana inserisce tre destinazioni (Castiglione della Pescaia, Follonica e San Vincenzo), seguita da Lazio (Sperlonga e Gaeta) ed Emilia-Romagna (Rimini e Riccione) con due località a testa. Chiudono la Calabria con Tropea e il Friuli-Venezia Giulia con Lignano Sabbiadoro.
Prezzi medi: dalle opzioni più onerose alle più economiche
L’indagine evidenzia scostamenti rilevanti sulle tariffe medie per notte. Le mete con i prezzi più elevati della top 30 sono la spagnola Formentera (448 euro a notte), Palma di Maiorca (386 euro), la laziale Sperlonga (369 euro), Barcellona (330 euro) e San Teodoro (318 euro).
All’estremità opposta della graduatoria figurano invece alcune città d’arte e centri costieri del Mezzogiorno: Catania si conferma la località più accessibile con 118 euro a notte, seguita da Palermo (143 euro), Bari (167 euro), Siracusa (174 euro) e Castellammare del Golfo (196 euro).
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