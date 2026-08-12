Ferragosto 2026: San Teodoro e la Puglia sul podio delle mete più cercate dagli italiani

Sicilia : è la regione più rappresentata con sette località in graduatoria (San Vito Lo Capo, Palermo, Siracusa, Catania, Giardini-Naxos, Castellammare del Golfo e Capo d’Orlando).

Puglia : conta sei mete tra cui Gallipoli, Porto Cesareo, Vieste, Ostuni, Monopoli e Bari (30° posto).

Toscana e altre regioni: la Toscana inserisce tre destinazioni (Castiglione della Pescaia, Follonica e San Vincenzo), seguita da Lazio (Sperlonga e Gaeta) ed Emilia-Romagna (Rimini e Riccione) con due località a testa. Chiudono la Calabria con Tropea e il Friuli-Venezia Giulia con Lignano Sabbiadoro.