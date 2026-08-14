Ferragosto tra Varese e i laghi: una giornata speciale tra sagre, montagna e picnic tra le ville

Il 15 agosto, nel Varesotto, si concentra il meglio delle feste dell’estate. Quest’anno è il giorno in cui a Bizzozero si spegne mezzo secolo di storia, il Gruppo Alpini Varese chiude sul Campo dei Fiori gli otto giorni del proprio 95° anniversario, e sul lungolago di Ranco si torna a tavola con i piatti del Lago Maggiore. Ma è anche il giorno del trekking notturno verso l’alba, dei picnic tra le ville del FAI e dei concerti a bordo lago: un Ferragosto che si vive, nella provincia, in molti modi diversi.

Le grandi feste

A Bizzozero, nel parco comunale di largo Gajard, l’Associazione Club Bizzozero festeggia i 50 anni della propria Festa di Ferragosto: cucina aperta a mezzogiorno e sera dal 1° al 16 agosto, pista da ballo attiva ogni sera dalle 21. La sera si balla con il trio Barbara e Luca; domenica 16 il gran finale è affidato al Trio Oro Puro, con l’estrazione della lotteria fissata per le 22.

Sul Campo dei Fiori si chiude invece la Festa della Montagna, edizione che quest’anno dura un giorno in più del solito e che porta con sé un significato particolare: il Gruppo Alpini Varese festeggia infatti il proprio 95° anniversario di fondazione. Otto giorni, dall’8 al 15 agosto, tra stand gastronomico, visite alla Grotta Marelli, la mostra fotografica del FAI dedicata al Grand Hotel e serate tra musica e cultura. Il gran finale è fissato per sabato 15, con la Santa Messa all’Altare delle Tre Croci in memoria dei Caduti senza Croce e l’ammainabandiera.

A Ranco, sul lungolago, la Pro Loco festeggia la 49ª edizione di Ferragosto sotto il Salice, dal 12 al 16 agosto ai Giardini Gianni Rodari: protagonisti i piatti di lago, dal lavarello ai ravioli di persico. Una novità, quest’anno: niente spettacolo pirotecnico, per una scelta di sostenibilità economica che permetterà di destinare le risorse ad altre iniziative.

A Laveno Mombello torna il Ferragosto Lavenese, sul lungolago, nei giorni 14 e 15 agosto: la serata clou è quella di sabato 15, dove si concentrano la benedizione delle barche e i fuochi d’artificio.

A Cavagnano, frazione di Cuasso al Monte, dal 13 al 16 agosto è tempo di Ferragosto Cavagnanese, tra buon cibo e musica: il 15 agosto la festa si vive anche a pranzo e la serà c’è musica live.

A Bizzarone, sul Colle Sant’Ambrogio, si chiude proprio a Ferragosto la Sagra della Madonna Assunta, “I Carbunatt”, giunta alla 49ª edizione.

A Barasso, da venerdì 14 a lunedì 17 agosto, la Festa dell’Assunta unisce celebrazioni religiose, momenti conviviali in oratorio e la tradizionale processione mariana.

Ville, monasteri e famiglie

Per chi cerca un Ferragosto più tranquillo, sabato 15 agosto il FAI apre le porte del Monastero di Torba a Gornate Olona e di Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno per un doppio appuntamento tra picnic, giochi e visite guidate, con cestini picnic prenotabili in anticipo.

A Volandia, a Somma Lombardo, il Ferragosto si vive in famiglia: sabato 15 visite guidate gratuite alla sezione aeronautica e sconto del 20% sui biglietti, mentre sabato e domenica si può salire nel cockpit dell’F-104 Starfighter nel Padiglione Forme del Volo, con tanto di sfida di aerei di carta per i più piccoli.

Musica e cultura

Il gran finale di Jazz in Maggiore, rassegna giunta alla 18ª edizione con quattro concerti “vista lago” a ingresso gratuito, è fissato proprio per domenica 16 agosto: sul palco il duo De Aloe-Canale.

Trekking all’alba o regata sul Maggiore?

A Valmorea, la notte tra il 14 e il 15 agosto si trasforma in un trekking notturno nel bosco: si cammina fino al Colle di San Maffeo, a Rodero, per accogliere insieme l’alba di Ferragosto.

Sul Lago Maggiore invece, a Maccagno, a Ferragosto torna la storica Regata del Canalone, organizzata dall’Unione Velica Maccagno per la sua 61ª edizione.

A Lavena Ponte Tresa, sabato 15 agosto alle 20.30, nell’area feste, la Compagnia Abraxa Teatro di Roma porta in scena uno spettacolo per famiglie nell’ambito della Festa dei Colori – Terra e Laghi.