Festa degli Alpini a Porto Ceresio: il corteo nel borgo e l’omaggio ai Caduti
Una giornata di celebrazioni e memoria a Porto Ceresio con la sfilata guidata dalla banda di Besano, la Messa e il ringraziamento del sindaco per la cura del territorio
Una bella giornata all’insegna della partecipazione, della memoria e del senso di comunità ha visto protagonista Porto Ceresio per la tradizionale Festa del Gruppo Alpini. L’evento ha richiamato numerosi cittadini e autorità per celebrare una presenza ritenuta fondamentale per la vita e la cura del territorio ceresino.
Le tappe della cerimonia e il corteo in paese
Le celebrazioni di domenica 30 agosto si sono aperte con l’ammassamento dei partecipanti presso la Cappella degli Alpini lungo il Viale delle Rimembranze. Successivamente sono state officiate la Santa Messa e la solenne deposizione della corona d’alloro al cippo del Milite Ignoto. Il corteo ha poi attraversato le vie del paese per raggiungere il Monumento ai Caduti in piazza Bossi, scandito dalle note del Corpo Bandistico “La Concordia” di Besano.
L’impegno per il territorio dal Grumello al Casolo
Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha voluto sottolineare le molteplici attività che vedono le Penne Nere in prima fila per la salvaguardia dell’ambiente e dei luoghi simbolici del paese. «Sono davvero tante – la riflessione del Sindaco Marco Prestifilippo – le attività attraverso le quali gli Alpini rappresentano una presenza preziosa per Porto Ceresio: dal Monte Grumello, che il Gruppo cura, pulisce e mantiene vivo durante tutto l’anno, con particolare attenzione alle trincee e ai sentieri e dove è stata installata la croce di vetta, fino alla Festa della Montagna sul Monte Casolo, presso l’ex Caserma della Guardia di Finanza, luogo al quale la comunità guarda con affetto e anche con speranza per il futuro».
Il ringraziamento per il sostegno quotidiano
Oltre agli interventi sul territorio, l’Amministrazione comunale ha evidenziato la costante disponibilità del Gruppo verso tutte le realtà locali. «Il ringraziamento più grande – ha aggiunto il Sindaco Marco Prestifilippo – è rivolto soprattutto alla disponibilità che gli Alpini dimostrano quotidianamente nei confronti dell’Amministrazione comunale, delle associazioni e delle altre realtà della comunità ceresina: un sostegno concreto, senza pretese, spesso lontano dai riflettori e sempre presente quando c’è bisogno».
Il ricordo delle Penne Nere e la convivialità in sede
Al termine della parte ufficiale e dei discorsi commemorativi, il Gruppo Alpini ha aperto le porte della propria sede operativa situata in stazione per accogliere tutti i partecipanti con un rinfresco e un piacevole momento di condivisione. Durante la giornata è stato rivolto anche un pensiero affettuoso e riconoscente a tutti gli Alpini che “sono andati avanti”, il cui esempio e i cui valori continuano a guidare l’impegno quotidiano delle Penne Nere sul territorio.
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