Festa della Montagna al Campo dei Fiori: un’edizione da record tra caldo, polenta e tradizione

Si è chiusa con un successo oltre le aspettative la Festa della Montagna 2026 al Campo dei Fiori, organizzata dal Gruppo Alpini di Varese all’esterno del Grand Hotel, in collaborazione con il Comune. Un’edizione da record, favorita anche dalle temperature eccezionalmente alte che hanno spinto molti varesini e turisti a salire in quota per cercare un po’ di fresco, ma soprattutto attratti da una formula che continua a funzionare e a richiamare pubblico. Un successo che onora i 95 anni del Gruppo, fondato nel 1931.

Galleria fotografica Ferragosto alla Festa della Montagna 2026 4 di 22

La giornata conclusiva, come da tradizione, è stata quella di Ferragosto, con il momento più sentito affidato alla celebrazione della messa in ricordo dei Caduti. Il caldo torrido, però, ha imposto un cambiamento rispetto al programma previsto.

La messa di Ferragosto spostata all’ombra del Grand Hotel

La celebrazione delle 11, inizialmente prevista all’Altare delle Tre Croci per ricordare tutti i Caduti senza Croce, è stata spostata all’ombra del Grand Hotel Campo dei Fiori proprio a causa delle alte temperature.

La messa, molto partecipata, è stata celebrata da Monsignor Eros Monti alla presenza di numerose bandiere e gagliardetti delle Penne nere.

Il momento ha rappresentato ancora una volta il cuore simbolico della Festa della Montagna, con il ricordo rivolto ai tanti militari che non fecero ritorno dalla guerra e che non poterono avere una tomba sulla quale essere pianti dai propri familiari.

Perusin: «La vera anima della festa sono gli Alpini e i volontari»

Alla celebrazione era presente anche la vicesindaco di Varese Ivana Perusin, che ha sottolineato il valore della manifestazione per la città e per il territorio.

«Oggi abbiamo celebrato la Festa della Montagna in vetta al Campo dei Fiori, uno dei luoghi naturali più preziosi del nostro territorio – Ivana Perusin, vicesindaco di Varese -. Questa manifestazione è da sempre il culmine dell’estate varesina: un’occasione di incontro, convivialità e scoperta delle eccellenze paesaggistiche e gastronomiche locali».

Perusin ha ricordato anche l’attenzione posta sul tema della sostenibilità: «Il programma di quest’anno è stato particolarmente ricco e pensato per valorizzare il territorio nel rispetto dell’ambiente; anche per questo abbiamo confermato la scelta della mobilità sostenibile, con un servizio navette che facilita l’accesso e riduce l’impatto».

Infine il ringraziamento agli organizzatori: «Un ringraziamento enorme al Gruppo Alpini di Varese, che festeggia i suoi 95 anni, e a tutti i volontari: il loro impegno instancabile è la vera anima della festa, esempio di solidarietà e comunità. Viva la Festa della Montagna e viva gli Alpini di Varese».

Novantasette paioli di polenta: numeri da record

A certificare il successo dell’edizione 2026 ci sono anche i numeri della cucina. Durante la festa sono stati preparati 97 paioli di polenta, dieci in più rispetto allo scorso anno.

Un risultato che racconta bene l’affluenza registrata nei giorni della manifestazione. Il caldo in città ha certamente contribuito a portare tante persone verso il Campo dei Fiori, ma il richiamo resta quello di una festa capace di unire gastronomia, montagna, volontariato e voglia di stare insieme.

La Festa della Montagna si conferma così uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate varesina, con gli Alpini e i volontari impegnati ancora una volta a garantire accoglienza e organizzazione per migliaia di visitatori.

E alla fine arriva anche il cinghiale

Quando ormai la festa stava per chiudere i battenti, è arrivato anche un ospite decisamente particolare.

Un cinghiale si è infatti spinto tra i tavoli, probabilmente attirato dall’odore del cibo e alla ricerca di qualche avanzo. Una comparsa inattesa che ha regalato l’ultima curiosità di questa edizione da record.

D’altra parte, al Campo dei Fiori, la Festa della Montagna sembra davvero appartenere a tutti.