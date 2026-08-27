Festa patronale a Velate: tre giorni tra musica, solidarietà e tradizione

Tre giorni di appuntamenti tra solidarietà, musica, celebrazioni religiose e buona cucina. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto torna la Festa patronale della Parrocchia di Velate, organizzata dalla comunità pastorale Maria Madre Immacolata con il patrocinio del Comune di Varese.

Il programma si aprirà venerdì 28 agosto alle 19.30 con un’apericena nella casetta situata in fondo alla chiesa di Velate. Il ricavato sarà devoluto a padre Alberto, missionario in Guinea-Bissau. Alle 21, all’interno della chiesa, si esibirà in concerto il coro Good Company. Nel corso della serata saranno inoltre accese le griglie, con panini e salamelle.

La giornata di sabato 29 agosto inizierà alle 10 con “Non c’è festa senza un gesto d’amore”, la raccolta alimentare porta a porta effettuata dai bambini e dai ragazzi della comunità pastorale a favore della Caritas. Alle 17.30 sarà celebrata la messa, mentre alle 19.15 aprirà il banco gastronomico. La serata si concluderà alle 22 con il lancio dei palloncini luminosi.

Domenica 30 agosto, alle 11, è prevista la messa presieduta da don Giampietro Corbetta. Il banco gastronomico entrerà in funzione alle 12.15. Nel pomeriggio, alle 15, si terrà la sottoscrizione a premi, seguita alle 16 dall’esibizione della Banda Edelweiss. La chiusura della festa è fissata alle 22, con un finale a sorpresa.

Le serate di sabato e domenica saranno accompagnate dalla musica di Cinzia e Geppo. Dopo le messe delle due giornate, sul sagrato della chiesa, sarà inoltre possibile acquistare delle torte.