Festival del Dumin: Taino fa cinque giorni di festa nel segno dell’arrampicata del campanile
La gara verticale del venerdì sera resta il momento più atteso: una sfida unica che ogni anno accende piazza Santo Stefano
Nel panorama delle tradizioni di settembre attorno al Lago Maggiore, la gara di arrampicata sul campanile di Taino occupa un posto del tutto particolare. Nata idealmente per raccogliere il testimone del vecchio palio dei rioni e conservare lo spirito di coesione del paese, la competizione inaugura ogni anno la Festa del Dumin. In piazza Santo Stefano, la piazza della chiesa di fronte alla vista sulla Rocca di Angera e sulla sponda piemontese, la manifestazione richiama residenti e visitatori per cinque giornate di appuntamenti.
Il calendario si apre venerdì 11 settembre con la Messa per gli ammalati. Nel tardo pomeriggio partono le iscrizioni alla “sfida verticale”, mentre alle 21:30 gli atleti affrontano la parete del campanile tra il tifo del pubblico.
La manifestazione prosegue fino a martedì 15 settembre integrando serate musicali, appuntamenti liturgici e la cucina dello stand gastronomico, che domenica propone un grande classico della festa tainese: i fusilli calabresi, accompagnati ovviamente insieme ad altri piatti presenti nel menù.
Per tutta la durata della sagra rimane aperto il banco di beneficenza. Lunedì la comunità partecipa alla processione con la Statua della Madonna Addolorata, mentre la Messa al cimitero di martedì chiude la ricorrenza.
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