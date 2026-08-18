Filippa Lagerbäck e il primo giorno di scuola in Svezia: “Da noi tutto pagato dallo Stato”

Lunedì 17 agosto le scuole hanno riaperto in Svezia, e Filippa Lagerbäck (qui nella foto pubblicata dalla conduttrice su Ig) lo ha raccontato ai suoi follower con tre Instagram Stories, tra un ricordo d’infanzia e una riflessione sul sistema scolastico italiano.

La conduttrice svedese, che vive da anni nel Varesotto insieme al marito Daniele Bossari, ha pubblicato prima una foto di sé bambina, con indosso la maglietta della sua vecchia scuola, la Duvnäs Skola. Accanto, un ricordo preciso: “Confessione: amavo tornare a scuola, comprare nuove penne, matite e gommini. Scegliere la carta per coprire i libri- tutti rigorosamente in prestito da restituire alla fine dell’anno. Mia madre non ha mai speso un centesimo per i libri scolastici. Tutti pagati dallo stato. Eh.”

Nella Story successiva Lagerbäck ha allargato il discorso all’Italia, il Paese in cui vive e lavora da moltissimo tempo. Prima la premessa, per evitare fraintendimenti: “Da straniera in Italia (oh, lo sarò per sempre?) devo sempre fare un preambolo prima di poter rivolgere una critica… Amo l’Italia, nazione meravigliosa dove ho trovato la l’Amore per (e de)la Vita!”

Poi il punto che le sta a cuore, quello dei libri scolastici: “Le edizioni dei libri scolastici che cambiano ogni anno e quindi non possono essere acquistati in secondo mano, è un imbroglio che mette in difficoltà le famiglie. E non ho detto che dovrebbero essere in prestito come in Svezia. Ah sì, ora l’ho detto”, conclude ironicamente.

Il confronto tocca un tema noto a chi si occupa di scuola: in Svezia l’istruzione pubblica è gratuita in ogni sua componente, libri di testo compresi, forniti direttamente dagli istituti e finanziati dai singoli comuni. In Italia i libri restano a carico delle famiglie, salvo forme di comodato d’uso attive in alcune scuole, e il cambio periodico delle edizioni rende più difficile il passaggio di mano in mano tra studenti.

Va detto con chiarezza, per come lo ha scritto la stessa Lagerbäck: non si tratta di un attacco all’Italia. La conduttrice premette più volte il proprio legame con il Paese che ha scelto come casa da oltre vent’anni, e circoscrive l’osservazione a un aspetto pratico, quello dei costi che le famiglie sostengono ogni settembre per i libri di testo. Un tema che, tra spese scolastiche in arrivo e primi giorni di scuola alle porte anche in Italia, tocca da vicino molti genitori del Varesotto. Il modello del prestito, come quello raccontato da Lagerbäck, potrebbe funzionare anche qui?