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Canton Ticino

Finisce oggi un’estate meteorologica da record: il bilancio di MeteoSvizzera

Con il 31 agosto termina l’estate meteorologica. La temperatura media è stata di 3,4 gradi superiore alla norma 1991-2020, superando nettamente anche il 2003. Piogge molto scarse da aprile e danni già evidenti a boschi, foreste e agricoltura

Alpi svizzere - foto di meteosvizzera

Si chiude oggi, 31 agosto, l’estate meteorologica e il bilancio tracciato da MeteoSvizzera evidenzia una stagione destinata a rimanere negli annali soprattutto per il caldo eccezionale.

La temperatura media registrata in Svizzera durante l’estate 2026 è risultata di 3,4 gradi superiore rispetto alla media del periodo di riferimento 1991-2020, un valore che colloca la stagione nettamente sopra anche l’estate del 2003, rimasta per anni uno dei principali termini di paragone per gli episodi di caldo estremo.

Il caldo, però, è soltanto una parte del quadro. A caratterizzare gli ultimi mesi è stata anche una siccità particolarmente intensa, iniziata ben prima dell’estate. Tra aprile e luglio il 2026 ha fatto registrare, a livello nazionale, il periodo più caldo e secco dall’inizio delle misurazioni sistematiche nel 1901.

In quei quattro mesi è caduto soltanto il 54% delle precipitazioni normalmente attese. Le piogge abbondanti arrivate negli ultimi giorni di agosto hanno migliorato almeno in parte la situazione, ma non sono sufficienti a cancellare gli effetti di mesi di deficit idrico. Secondo il quadro elaborato da MeteoSvizzera insieme all’Ufficio federale dell’ambiente e all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, tra il primo aprile e il 24 agosto ben 139 delle 408 stazioni di rilevamento hanno comunque fatto segnare deficit pluviometrici da record.

Tra i casi più significativi c’è Airolo, dove nello stesso periodo sono caduti 341 millimetri di pioggia contro i 775 della media 1991-2020. A Herisau sono stati registrati 295 millimetri rispetto ai 695 abituali, mentre a Morat il dato si è fermato a 227 millimetri contro una media di 434.

Caldo e mancanza d’acqua, una combinazione critica

A rendere ancora più pesanti gli effetti della siccità sono state le temperature eccezionalmente elevate. Tra aprile e luglio, la temperatura media nazionale è stata di 2,7 gradi superiore alla norma 1991-2020, anche in questo caso il valore più alto dall’inizio delle misurazioni.

Il caldo ha aumentato l’evaporazione, riducendo ulteriormente l’acqua già scarsa presente nel terreno e nella vegetazione. Le conseguenze sono ormai visibili nei boschi, nelle foreste e nelle coltivazioni e, sottolineano gli esperti, una parte dei danni provocati nei mesi scorsi non potrà più essere recuperata semplicemente grazie alle piogge di fine estate.

La siccità si è riflessa anche sui corsi d’acqua. Portate ridotte e forte irraggiamento solare hanno portato in numerosi fiumi e torrenti a temperature dell’acqua eccezionalmente elevate.

Tra il primo giugno e la metà di agosto quasi il 60% delle stazioni di rilevamento ha registrato nuovi massimi di temperatura dell’acqua per questo periodo dell’anno. In diversi corsi d’acqua sono stati superati persino i valori raggiunti nelle estati torride del 2003 e del 2018.

Temperature così alte rappresentano un problema anche per gli ecosistemi acquatici: con il riscaldamento dell’acqua diminuisce infatti la quantità di ossigeno disponibile, aumentando lo stress per le specie più sensibili, in particolare pesci come trote di fiume e temoli.

Il 31 agosto chiude quindi formalmente l’estate meteorologica, ma gli effetti della stagione 2026 continueranno a essere osservati nei prossimi mesi. Il bilancio di MeteoSvizzera fotografa un’estate segnata non solo da temperature eccezionali, ma da una combinazione di caldo persistente e carenza di precipitazioni che ha inciso profondamente sulle risorse idriche e sugli ecosistemi del Paese.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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