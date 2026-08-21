Fotografia, incisione e tornitura: tre artisti varesini in mostra a Casciago

Inaugurazione domenica 6 settembre nell’Ex Chiesa di San Giovanni con il patrocinio del Comune. Fosca Piccinelli, Giorgia Poletti e Andrea Crespi portano le loro opere nelle navate dello storico edificio di via Scalette. L’esposizione sarà visitabile a ingresso libero tutti i fine settimana fino al 4 ottobre.

Tre differenti linguaggi artistici e tre modi di interpretare la materia si incontrano in uno spazio storico del territorio. Dal 6 settembre al 4 ottobre 2026, l’Ex Chiesa di San Giovanni a Casciago (in via Scalette, 1) ospiterà una mostra collettiva patrocinata dal Comune, curata da tre artisti varesini.

L’allestimento vedrà la fotografia di Fosca Piccinelli (incentrata sui temi di “Coraggio e Rinuncia”), le incisioni di Giorgia Poletti (“Memoria e Segno”) e le opere di tornitura di Andrea Crespi (“Metamorfosi e Tensioni”) occupare le tre navate della chiesetta. L’architettura dell’edificio sconsacrato diventerà parte integrante del percorso espositivo, creando un dialogo diretto tra le opere, la luce e lo spazio.

Date, orari e informazioni utili

Inaugurazione: Domenica 6 settembre 2026, alle ore 11:00.

Periodo di apertura: dal 6 settembre al 4 ottobre 2026.

Orari di visita: tutti i weekend (sabato e domenica) dalle ore 11:00 alle ore 17:00, ad ingresso libero.

Visite su appuntamento: è possibile richiedere l’apertura in giorni e orari differenti contattando direttamente gli artisti tramite i loro profili social su Instagram (@foscapi, @handmadegiorgia, @legnocrespi).