Frana tra Nepal e Tibet, la Farnesina attiva l’Unità di Crisi: circa 90 gli italiani nell’area

La Farnesina ha attivato i propri canali diplomatici a seguito della vasta frana che ha interessato la zona di confine tra Nepal e Tibet. L’Unità di Crisi lavora in stretto raccordo con il Consolato Generale d’Italia a Calcutta, il Consolato Onorario a Kathmandu e l’Ambasciata d’Italia a Pechino per monitorare la situazione ed erogare assistenza in caso di necessità.

In base ai dati registrati sulla piattaforma «Dove siamo nel mondo», risultano circa 90 i cittadini italiani presenti nella regione colpita. Tra questi, due turisti accompagnati dalla loro guida sono rimasti bloccati lungo una strada interrotta dallo smottamento; la coppia è in costante contatto con le autorità italiane. Proseguono le verifiche sullo stato degli altri connazionali nell’area.

Secondo i media locali, che citano come fonte il Nepal Tourism Board, 384 persone, di cui 91 nepalesi, risulterebbero, allo stato attuale con le comunicazioni interrotte, disperse: 291 sarebbero stranieri (105 indiani, dodici britannici, quattro sudafricani, 17 malesi, tre statunitensi, un australiano e un olandese), di 111 di loro non è stata ancora divulgata la nazionalità.

Il Ministero degli Esteri raccomanda di segnalare la propria presenza tramite il sito dovesiamonelmondo.it o attraverso l’applicazione «Viaggiare Sicuri». Per segnalazioni d’emergenza è possibile contattare l’Unità di Crisi al numero +39 06 36225, il Consolato a Calcutta (+91 9831212216), il Consolato Onorario a Kathmandu (+977 14538388 / +977 14529089) o l’Ambasciata a Pechino (+86 139 0103 2957).