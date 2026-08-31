Fratelli d’Italia Varese alla Summer Academy Ecr: focus su Europa, giovani e space economy

Si è chiusa a Igea Marina la Summer Academy 2026 di ECR Italia, la kermesse dei Conservatori e Riformisti europei organizzata dal senatore Mario Mantovani e dedicata ai principali temi di attualità in chiave europea.

Nel corso dei diversi panel si è discusso di sicurezza, immigrazione e salvaguardia dei confini nazionali, ma anche di crisi delle industrie, deindustrializzazione e perdita di competitività. Presenti, tra gli altri, Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, e il co-presidente di ECR Patryk Jaky, insieme a rappresentanti istituzionali ed esponenti politici provenienti da Polonia, Croazia, Germania, Ungheria e Romania.

Alla manifestazione ha partecipato anche una delegazione di Fratelli d’Italia Varese, con il deputato Andrea Mascaretti e la consigliera regionale Romana Dell’Erba, oltre ad amministratori comunali, presidenti di circolo e rappresentanti locali del partito. L’obiettivo indicato è quello di portare all’interno della Summer Academy anche la voce del territorio varesotto, con un’attenzione particolare alla space economy, tema considerato di forte interesse per Varese, definita nel documento «la provincia con le ali».

Uno spazio del confronto è stato dedicato anche al rapporto tra politica e nuove generazioni, con una riflessione sulla necessità di coinvolgere maggiormente i giovani nelle scelte nazionali ed europee. Tra gli strumenti indicati per favorire questo riavvicinamento, un dialogo più diretto e una comunicazione più efficace, anche attraverso i moderni mezzi di interazione.

Secondo Fratelli d’Italia, gli interventi dei propri rappresentanti hanno raccolto l’apprezzamento dei deputati e degli esponenti stranieri presenti, che ne avrebbero riconosciuto «competenza, grandi capacità e visione politica».