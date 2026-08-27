Fuego Latino Style festeggia 25 anni: a Besozzo riparte la stagione con nuovi corsi

La scuola fondata nel 2001 da Gianni e Alessandra apre la nuova stagione con un Open Day e un programma che spazia dal ballo al fitness

Venticinque anni di danza, spettacoli, corsi e palcoscenici. Fuego Latino Style Dancing School si prepara a riaprire le porte della sede di Besozzo per una nuova stagione e quella del 2026 ha un significato particolare: segna infatti i 25 anni dalla nascita della scuola, fondata nel 2001 da Gianni e Alessandra.

Una storia cominciata dalla passione per il ballo e, in particolare, per la salsa acrobatica. Gianni e Alessandra, indicati dalla scuola come pionieri di questa disciplina in Italia, negli anni hanno portato i loro spettacoli su palcoscenici, congressi e festival internazionali, con esibizioni in città come Los Angeles, New York, Porto Rico, Londra, Zurigo e Milano.

Una tradizione che continua anche oggi e che avrà uno dei suoi appuntamenti più importanti il 15 novembre, quando al Pala Oltrepò di Voghera si terrà la prima Gara Federale di Salsa Acrobatica, organizzata nell’ambito delle iniziative della Fuego Latino Style. Un evento che mette al centro proprio una delle discipline che hanno segnato fin dall’inizio il percorso della scuola.

In questi 25 anni, però, l’offerta si è progressivamente ampliata. Oggi salsa e bachata restano una parte importante dell’attività, affiancate da numerose proposte dedicate al movimento, alla preparazione fisica e al benessere.

L’Open Day apre la nuova stagione

Il primo appuntamento è domenica 6 settembre con l’Open Day organizzato all’Oratorio di Cocquio, in via Martiri Cristiani 22, di fianco al centro commerciale di Cocquio.

Il programma comincerà alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico, mentre dalle 20.30 si ballerà, con l’animazione di El Boom Latino.

Una giornata pensata per presentare le attività della scuola e dare il via alla nuova stagione che porterà poi corsi e lezioni nella sede di via Armando Diaz 8 a Besozzo.

Nuovi corsi per la nuova stagione

I nuovi corsi messi in evidenza dalla Fuego Latino Style per la ripartenza sono Yoga, Dance Fitness, Pasitos, Kizomba, Rueda de Casino e Pilates/Sakuma. Proposte differenti tra loro che si aggiungono al calendario di salsa e bachata già articolato su più livelli.

Per chi vuole lavorare sul proprio stile c’è Pasitos Bachata, un percorso dedicato ai passi uomo e donna, alla tecnica, alla musicalità e all’espressività. Le lezioni sono in programma il martedì alle 21.30.

Il lunedì alle 20.30 è invece il momento della Kizomba, ballo di origine angolana. Il corso, dedicato ai livelli base e intermedio, lavorerà sulla tecnica e sulla connessione tra i partner.

Il mercoledì alle 20 spazio alla Rueda de Casino, una delle forme più coinvolgenti della salsa di gruppo, caratterizzata da cambi di coppia e figure sincronizzate eseguite insieme a ritmo di musica.

Salsa e bachata, dai principianti ai corsi avanzati

Accanto alle novità resta ampia l’offerta dedicata alle danze caraibiche. Il programma settimanale comprende un corso principianti e diversi livelli di salsa e bachata, oltre a percorsi di bachata sensual, gestualità femminile, Top Bachata, Top Salsa e un team coreografico.

Una proposta pensata quindi sia per chi si avvicina al ballo per la prima volta sia per chi ha già esperienza e vuole proseguire il proprio percorso.

Salsa acrobatica

Un ruolo particolare continua ad avere la salsa acrobatica, disciplina che fa parte della storia stessa della scuola. Gli allenamenti sono previsti dal lunedì al giovedì alle 19 e quest’anno comprendono anche la preparazione alle gare Libertas di novembre 2026.

Tecnica, forza, agilità e lavoro di squadra sono al centro di un’attività nella quale il ballo incontra la componente più spettacolare dell’acrobatica.

Yoga, Dance Fitness e Pilates: spazio anche al benessere

La nuova stagione non sarà dedicata soltanto al ballo. Tra le proposte c’è lo Hatha Yoga, con lezioni il martedì alle 9.30 e il mercoledì alle 19. Il corso è aperto a diversi livelli e unisce il movimento degli asana a un lavoro sulla respirazione, sulla lentezza e sulla concentrazione.

Il martedì alle 18 è invece in programma Dance Fitness, una lezione che combina ballo, musica, esercizi funzionali e stretching con l’obiettivo di lavorare su mobilità, resistenza e forma fisica.

Particolarmente ricco anche il calendario dedicato a Pilates, Sakuma e ginnastica con lezioni distribuite dal lunedì al sabato, al mattino e nel tardo pomeriggio. Il programma comprende, tra le altre proposte, Sakuma Fit, Pilates Base, Tonic Pilates, Pilates Dren Fit, Beach Pilates, Asian Pilates, Core Stability e B.Life.

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Una stagione speciale nell’anno dei 25 anni

Quella che sta per iniziare sarà dunque una stagione particolare per Fuego Latino Style. Dal 2001 al 2026, la scuola arriva al traguardo dei 25 anni con un programma che mette insieme la sua storia nel mondo della danza e nuove attività rivolte anche a chi cerca movimento, allenamento e benessere.

La Fuego Latino Style Dancing School si trova in via Armando Diaz 8 a Besozzo, sopra Opel Galli. Per informazioni sui corsi è possibile contattare Gianni al 338 4036137.

Contatti

Fuego Latino Style A.S.D.

Via Armando Diaz, 8, 21023 Besozzo VA

T: 0332 770351