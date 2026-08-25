“Fuga dal mondo o ricerca di sé?”: L’ultimo “Aperi-Date” mette al tavolo le storie di viaggio
Si è conclusa la rassegna estiva incentrata sul dibattito organizzata da Anche Io Aps a Materia: dopo i confronti su politica, relazioni e ambiente, il 25 agosto l'ultimo dibattito tra facce nuove e qualche ritornante
“Rompere il ghiaccio” con persone mai viste prima richiede sempre un primo passo, ma poi la conversazione ha trovato il suo corso. Tra battute, racconti personali e un ascolto a volte intermittente, il clima attorno ai tavoli di Materia Spazio Libero si è sciolto progressivamente nel corso della serata.
Martedì 25 agosto si è concluso il ciclo di “Aperi-Date”, i quattro appuntamenti organizzati dall’associazione Anche Io APS. La formula dell’iniziativa ha puntato fin dall’inizio sul confronto diretto: persone di varie età seduti allo stesso tavolo e invitati a ruotare a intervalli regolari, così da dialogare ogni volta con interlocutori diversi e favorire nuove conoscenze e punti di vista. A testimonianza del riscontro positivo del format, all’ultimo appuntamento si sono ripresentati diversi partecipanti che avevano già preso parte alle serate precedenti, dedicate nell’ordine ai temi della politica, delle relazioni personali e dell’ambiente.
Il tema scelto per la serata conclusiva è stato il viaggio, analizzato attraverso varie prospettive. Il dibattito si è sviluppato partendo dal confronto tra le modalità del partire — la solitudine rispetto alla dimensione di gruppo o ai tour organizzati — fino alle motivazioni profonde della vacanza. Dai tavoli sono emerse due visioni principali: da un lato l’idea del viaggio come pura esplorazione geografica, spinta dalla curiosità di scoprire posti e culture nuove; dall’altro il viaggio inteso come percorso interiore, uno strumento per staccare dalla routine quotidiana e mettere alla prova se stessi.
Con l’incontro sul viaggio si chiude questo primo ciclo di dibattiti aperti, lasciando spazio a un bilancio positivo per l’asssociazione e per i partecipanti che hanno scelto di mettersi in gioco attorno a un tavolo.
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