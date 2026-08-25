“Fuga dal mondo o ricerca di sé?”: L’ultimo “Aperi-Date” mette al tavolo le storie di viaggio

“Rompere il ghiaccio” con persone mai viste prima richiede sempre un primo passo, ma poi la conversazione ha trovato il suo corso. Tra battute, racconti personali e un ascolto a volte intermittente, il clima attorno ai tavoli di Materia Spazio Libero si è sciolto progressivamente nel corso della serata.

Martedì 25 agosto si è concluso il ciclo di “Aperi-Date”, i quattro appuntamenti organizzati dall’associazione Anche Io APS. La formula dell’iniziativa ha puntato fin dall’inizio sul confronto diretto: persone di varie età seduti allo stesso tavolo e invitati a ruotare a intervalli regolari, così da dialogare ogni volta con interlocutori diversi e favorire nuove conoscenze e punti di vista. A testimonianza del riscontro positivo del format, all’ultimo appuntamento si sono ripresentati diversi partecipanti che avevano già preso parte alle serate precedenti, dedicate nell’ordine ai temi della politica, delle relazioni personali e dell’ambiente.

Il tema scelto per la serata conclusiva è stato il viaggio, analizzato attraverso varie prospettive. Il dibattito si è sviluppato partendo dal confronto tra le modalità del partire — la solitudine rispetto alla dimensione di gruppo o ai tour organizzati — fino alle motivazioni profonde della vacanza. Dai tavoli sono emerse due visioni principali: da un lato l’idea del viaggio come pura esplorazione geografica, spinta dalla curiosità di scoprire posti e culture nuove; dall’altro il viaggio inteso come percorso interiore, uno strumento per staccare dalla routine quotidiana e mettere alla prova se stessi.

Con l’incontro sul viaggio si chiude questo primo ciclo di dibattiti aperti, lasciando spazio a un bilancio positivo per l’asssociazione e per i partecipanti che hanno scelto di mettersi in gioco attorno a un tavolo.