Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

“Fuga dal mondo o ricerca di sé?”: L’ultimo “Aperi-Date” mette al tavolo le storie di viaggio

Si è conclusa la rassegna estiva incentrata sul dibattito organizzata da Anche Io Aps a Materia: dopo i confronti su politica, relazioni e ambiente, il 25 agosto l'ultimo dibattito tra facce nuove e qualche ritornante

aperidate materia

“Rompere il ghiaccio” con persone mai viste prima richiede sempre un primo passo, ma poi la conversazione ha trovato il suo corso. Tra battute, racconti personali e un ascolto a volte intermittente, il clima attorno ai tavoli di Materia Spazio Libero si è sciolto progressivamente nel corso della serata.

Martedì 25 agosto si è concluso il ciclo di “Aperi-Date”, i quattro appuntamenti organizzati dall’associazione Anche Io APS. La formula dell’iniziativa ha puntato fin dall’inizio sul confronto diretto: persone di varie età seduti allo stesso tavolo e invitati a ruotare a intervalli regolari, così da dialogare ogni volta con interlocutori diversi e favorire nuove conoscenze e punti di vista. A testimonianza del riscontro positivo del format, all’ultimo appuntamento si sono ripresentati diversi partecipanti che avevano già preso parte alle serate precedenti, dedicate nell’ordine ai temi della politica, delle relazioni personali e dell’ambiente.

Il tema scelto per la serata conclusiva è stato il viaggio, analizzato attraverso varie prospettive. Il dibattito si è sviluppato partendo dal confronto tra le modalità del partire — la solitudine rispetto alla dimensione di gruppo o ai tour organizzati — fino alle motivazioni profonde della vacanza. Dai tavoli sono emerse due visioni principali: da un lato l’idea del viaggio come pura esplorazione geografica, spinta dalla curiosità di scoprire posti e culture nuove; dall’altro il viaggio inteso come percorso interiore, uno strumento per staccare dalla routine quotidiana e mettere alla prova se stessi.

Con l’incontro sul viaggio si chiude questo primo ciclo di dibattiti aperti, lasciando spazio a un bilancio positivo per l’asssociazione e per i partecipanti che hanno scelto di mettersi in gioco attorno a un tavolo.

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.