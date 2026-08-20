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Gallarate/Malpensa

Furto e profanazione nella chiesa di Santo Stefano: rubati calici e la “cintura” della Madonna

Incursione notturna nella parrocchiale di Oggiona con Santo Stefano: presi di mira i simboli sacri e danneggiati gli arredi. Il Comune condanna il gesto e si stringe alla comunità

Generico 17 Aug 2026

Un grave episodio di profanazione ha colpito la comunità di Oggiona con Santo Stefano. Nella giornata di oggi, 20 agosto, ignoti sono penetrati all’interno della Chiesa di San Stefano Protomartire, mettendo a segno un furto di oggetti dal forte valore simbolico e religioso e danneggiando parte degli arredi sacri.

Tra i beni trafugati figurano alcuni calici utilizzati per le celebrazioni e la “cintura”, storico elemento devozionale legato alla venerata immagine della Madonna.

L’accaduto ha suscitato profondo sdegno nel rione e in tutto il paese. L’amministrazione comunale ha espresso la propria vicinanza e solidarietà ai fedeli e alla parrocchia, condannando fermamente un gesto che va a colpire il patrimonio storico e d’identità della comunità locale.

Il Comune ha fatto sapere di essere in costante contatto con le forze dell’ordine, alle quali è stata garantita la massima collaborazione per agevolare le indagini, con l’auspicio di risalire ai responsabili e restituire alla chiesa i simboli sacri asportati.

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Pubblicato il 20 Agosto 2026
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