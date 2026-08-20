Furto e profanazione nella chiesa di Santo Stefano: rubati calici e la “cintura” della Madonna
Incursione notturna nella parrocchiale di Oggiona con Santo Stefano: presi di mira i simboli sacri e danneggiati gli arredi. Il Comune condanna il gesto e si stringe alla comunità
Un grave episodio di profanazione ha colpito la comunità di Oggiona con Santo Stefano. Nella giornata di oggi, 20 agosto, ignoti sono penetrati all’interno della Chiesa di San Stefano Protomartire, mettendo a segno un furto di oggetti dal forte valore simbolico e religioso e danneggiando parte degli arredi sacri.
Tra i beni trafugati figurano alcuni calici utilizzati per le celebrazioni e la “cintura”, storico elemento devozionale legato alla venerata immagine della Madonna.
L’accaduto ha suscitato profondo sdegno nel rione e in tutto il paese. L’amministrazione comunale ha espresso la propria vicinanza e solidarietà ai fedeli e alla parrocchia, condannando fermamente un gesto che va a colpire il patrimonio storico e d’identità della comunità locale.
Il Comune ha fatto sapere di essere in costante contatto con le forze dell’ordine, alle quali è stata garantita la massima collaborazione per agevolare le indagini, con l’auspicio di risalire ai responsabili e restituire alla chiesa i simboli sacri asportati.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
principe.rosso su Fontana al Corriere torna a parlare della necessità di un cambio di passo nella Lega
principe.rosso su Sicurezza a Gallarate, Dall’Igna replica ai gruppi di Vannacci: “La campagna elettorale è già iniziata”
Felice su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su Il vero pericolo non è il bosco. È chi lo abbandona
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.