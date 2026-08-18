Furto e vandali al Santuario della Madonna di Ardena: asportati arredi sacri e oggetti di culto

Incursione notturna da parte di ignoti al Santuario della Madonna di Ardena, nel comune di Brusimpiano. I malviventi si sono introdotti nelle scorse notti nella struttura religiosa mettendo a soqquadro l’altare, la sagrestia, oltre agli appartamenti e agli uffici adiacenti del complesso.

A fare la scoperta è stato un visitatore presente sul posto. A insospettirlo sono stati alcuni frammenti di vetro sparsi sul pavimento nei pressi dell’altare. Successivamente è stata notata la porta della sagrestia spalancata: all’interno la stanza si presentava a soqquadro, con cassetti divelti, arredi rovesciati e ostie sparse a terra. Anche il tabernacolo in chiesa è stato forzato e svuotato.

Dall’ispezione dell’area esterna è emersa la probabile via d’accesso utilizzata dai responsabili: una scala a pioli trovata appoggiata a una parete posteriore del complesso sacro, vicino a una finestra che è stata sfondata.

Dopo i primi accertamenti, sono stati avvisati il sagrestano, il parroco di Ponte Tresa e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e inventariare il materiale e gli arredi sacri sottratti.