Furto e vandali al Santuario della Madonna di Ardena: asportati arredi sacri e oggetti di culto
Ignoti si sono introdotti nel complesso di Brusimpiano passando da una finestra sul retro. Devastati altare, sagrestia e uffici
Incursione notturna da parte di ignoti al Santuario della Madonna di Ardena, nel comune di Brusimpiano. I malviventi si sono introdotti nelle scorse notti nella struttura religiosa mettendo a soqquadro l’altare, la sagrestia, oltre agli appartamenti e agli uffici adiacenti del complesso.
A fare la scoperta è stato un visitatore presente sul posto. A insospettirlo sono stati alcuni frammenti di vetro sparsi sul pavimento nei pressi dell’altare. Successivamente è stata notata la porta della sagrestia spalancata: all’interno la stanza si presentava a soqquadro, con cassetti divelti, arredi rovesciati e ostie sparse a terra. Anche il tabernacolo in chiesa è stato forzato e svuotato.
Dall’ispezione dell’area esterna è emersa la probabile via d’accesso utilizzata dai responsabili: una scala a pioli trovata appoggiata a una parete posteriore del complesso sacro, vicino a una finestra che è stata sfondata.
Dopo i primi accertamenti, sono stati avvisati il sagrestano, il parroco di Ponte Tresa e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e inventariare il materiale e gli arredi sacri sottratti.
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