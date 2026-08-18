Varese News

Varese Laghi

Furto e vandali al Santuario della Madonna di Ardena: asportati arredi sacri e oggetti di culto

Ignoti si sono introdotti nel complesso di Brusimpiano passando da una finestra sul retro. Devastati altare, sagrestia e uffici

Generico 17 Aug 2026

Incursione notturna da parte di ignoti al Santuario della Madonna di Ardena, nel comune di Brusimpiano. I malviventi si sono introdotti nelle scorse notti nella struttura religiosa mettendo a soqquadro l’altare, la sagrestia, oltre agli appartamenti e agli uffici adiacenti del complesso.

A fare la scoperta è stato un visitatore presente sul posto. A insospettirlo sono stati alcuni frammenti di vetro sparsi sul pavimento nei pressi dell’altare. Successivamente è stata notata la porta della sagrestia spalancata: all’interno la stanza si presentava a soqquadro, con cassetti divelti, arredi rovesciati e ostie sparse a terra. Anche il tabernacolo in chiesa è stato forzato e svuotato.

Dall’ispezione dell’area esterna è emersa la probabile via d’accesso utilizzata dai responsabili: una scala a pioli trovata appoggiata a una parete posteriore del complesso sacro, vicino a una finestra che è stata sfondata.

Dopo i primi accertamenti, sono stati avvisati il sagrestano, il parroco di Ponte Tresa e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e inventariare il materiale e gli arredi sacri sottratti.

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.