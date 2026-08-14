Futuro Nazionale sull’Ospedale di Somma: “L’amministrazione esca dall’isolamento”

«Spostare il Punto di Primo Intervento nella nuova sede di via Fuser significa penalizzare i cittadini e indebolire un presidio ospedaliero storico». A Somma Lombardo non si placa il dibattito attorno all’ospedale Bellini. Anche Futuro Nazionale ha scelto di intervenire sulla riorganizzazione dei servizi sanitari in città, aggiungendo la propria voce a quella del centrosinistra, con cui comitato 1540 forma l’opposizione in consiglio comunale. Il movimento, rappresentato in consiglio da Giorgio Pivetti e coordinato da Andrea Mancini, contesta infatti il trasferimento della struttura di primo intervento, interpretato come un depotenziamento, e, al tempo stesso, sollecita la giunta degli ormai ex alleati, guidata dal sindaco Silvio Pezzotta.

«La nuova sede di via Fuser è priva di presidi diagnostici immediati come TAC e Radiologia. Per una semplice radiografia, i pazienti sono costretti a spostamenti, trafile burocratiche e disagi inaccettabili, con tempi di percorrenza verso Gallarate o Busto Arsizio quadruplicati nelle ore di punta», contestano Pivetti e Mancini.

Nello specifico, nel mirino del movimento finisce l’atteggiamento dell’esecutivo guidato dal primo cittadino. «Di fronte al disagio della popolazione e alle centinaia di firme raccolte dai cittadini, ci saremmo aspettati una presa di posizione forte, un’azione di tutela decisa e una costante presenza al fianco della comunità. Invece registriamo una fredda distanza e un silenzio che rischiano di suonare come rassegnazione», sostengono i referenti della formazione. Il riferimento alla mobilitazione popolare riguarda la petizione promossa durante il gazebo allestito nel centro di Somma Lombardo lo scorso 2 agosto, una campagna di ascolto e mobilitazione che si avvicina alla soglia delle mille adesioni.

Il quadro delineato dalla forza di destra non risparmia i “vicini di banco” dell’opposizione, con critiche anche alle passate amministrazioni di centrosinistra. «Il depotenziamento dell’Ospedale viene da lontano: le passate amministrazioni portano la responsabilità di aver avallato o subito passivamente anni di tagli, la chiusura di reparti strategici come la Chirurgia e la Day Surgery e il lento smantellamento di un presidio nato nel 1919», si legge nel testo firmato dal gruppo.

La richieste di FN è dunque quello del fatidico “cambio di passo” nei rapporti istituzionali con le autorità sanitarie regionali. «La sanità territoriale non si difende con le parole d’occasione o con i passaggi formali, ma facendo sentire la voce della città nelle sedi opportune presso l’ASST e la Regione. Chiediamo che l’amministrazione esca dall’isolamento, ascolti davvero i cittadini e si adoperi per garantire che il Bellini non venga definitivamente impoverito delle sue funzioni essenziali».