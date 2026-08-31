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Gallarate/Malpensa

Gallarate, vandalizzate le casette della colonia felina di via Rusnati: scatta la segnalazione alle autorità

Episodi ripetuti nei fine settimana nell'area del parcheggio con la ciminiera. In arrivo una segnalazione formale alle autorità a tutela degli animali e delle volontarie

Colonia felina vandalizzata

Nuovi episodi di inciviltà e danneggiamenti a Gallarate. Negli ultimi due fine settimana sono state nuovamente vandalizzate le casette destinate ai gatti della colonia felina situata in via Rusnati, nell’area adiacente al parcheggio della ciminiera.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è Filiberto Zago, referente locale di Europa Verde, che ha annunciato l’intenzione di presentare una formale segnalazione alle autorità di competenza, ricordando come le colonie feline siano strutture tutelate dalla normativa vigente.

Amareggiate le volontarie che quotidianamente si prendono cura degli animali e che si trovano costrette a dover risistemare e riparare continuamente i rifugi danneggiati dagli ignoti.

Colonia felina vandalizzata

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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