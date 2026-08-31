Gallarate, vandalizzate le casette della colonia felina di via Rusnati: scatta la segnalazione alle autorità
Episodi ripetuti nei fine settimana nell'area del parcheggio con la ciminiera. In arrivo una segnalazione formale alle autorità a tutela degli animali e delle volontarie
Nuovi episodi di inciviltà e danneggiamenti a Gallarate. Negli ultimi due fine settimana sono state nuovamente vandalizzate le casette destinate ai gatti della colonia felina situata in via Rusnati, nell’area adiacente al parcheggio della ciminiera.
A denunciare pubblicamente l’accaduto è Filiberto Zago, referente locale di Europa Verde, che ha annunciato l’intenzione di presentare una formale segnalazione alle autorità di competenza, ricordando come le colonie feline siano strutture tutelate dalla normativa vigente.
Amareggiate le volontarie che quotidianamente si prendono cura degli animali e che si trovano costrette a dover risistemare e riparare continuamente i rifugi danneggiati dagli ignoti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.