Gallarate, via alla stagione: obiettivo ripetersi e provare a migliorare

È iniziata ufficialmente, seppure a ranghi non completi, la nuova stagione del Basketball Gallarate. I biancorossi si sono ritrovati mercoledì 19 agosto nella palestra di via Sottocosta per la prima seduta di preparazione in vista di un’annata che il club vuole vivere da protagonista.

Dopo aver raggiunto i playoff del campionato di Serie B Interregionale nella scorsa stagione, i galletti sempre affidati a coach Marco Allegretti ripartono con l’obiettivo di ripetersi e, possibilmente, fare un ulteriore passo avanti. Un’ambizione che accompagna il gruppo fin dai primi giorni di lavoro agli ordini dello staff che comprende anche gli assistenti Fabio Vanossi e Ricky Antonelli.

Il roster non è ancora al completo. In questa prima fase di lavoro mancano infatti il nuovo americano Tyrus Buckner e l’esperto lungo Luca Albique, che si uniranno ai compagni a partire da lunedì. A completare temporaneamente il gruppo sono stati aggregati Comeri e Garavaglia.

La prima serata è stata soprattutto dedicata al lavoro fisico, con il preparatore Davide Marcon a guidare la squadra nella prima sudata della stagione. Non è però mancato il pallone, con Meier e compagni già impegnati anche sul parquet per iniziare a prendere confidenza con “l’arancia”.

Il programma delle prossime settimane prevede un altro importante appuntamento fuori dal campo abituale: la prossima settimana il Basketball Gallarate partirà infatti per un ritiro di tre giorni a Tenero, in Svizzera. Un’occasione per intensificare il lavoro e permettere al gruppo di consolidarsi anche dal punto di vista della conoscenza reciproca.

Il primo test della nuova stagione è invece fissato per domenica 30 agosto, quando Gallarate affronterà in casa il Sette Laghi Gazzada. Sarà la prima occasione per vedere all’opera i biancorossi dopo le prime settimane di preparazione e per cominciare a capire la fisionomia della squadra che proverà a regalarsi un’altra stagione da protagonista.

LA SQUADRA

Playmaker: Mattia Meier, Matteo Veronesi, Lorenzo Cividati

Guardie: Giacomo Bonavida, Alessio Paparella

Ali piccole: Filippo Clerici, Pietro Nasini

Ali grandi: Tyrus Buckner, Matteo Lunardi

Pivot: Luca Albique, Edoardo Pisati.

LO STAFF

Capo Allenatore: Marco Allegretti

Assistenti: Fabio Vanossi, Riccardo Antonelli

Preparatore Atletico: Davide Marcon

IL PROGRAMMA

Ritiro a Tenero: 28-30 agosto

Amichevole con Gazzada: 30 agosto ore 20:00 (a Gallarate)

Amichevole con Cermenate: 5 settembre ore 19:00 (a Gallarate)

Amichevole con Nerviano: 8 settembre ore 20:15 (PalaDaVinci, Nerviano)

Amichevole con Varese Academy: 12 settembre orario da definire (ad Arcisate)

Amichevole con Don Bosco Torino Crocetta: 19 settembre ore 18:30 (a Gallarate)