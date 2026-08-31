Gazzada Schianno in festa: torna la Patronale di Santa Croce tra tradizione, musica e street food

Dal 5 al 13 settembre un ricco programma di appuntamenti religiosi, mostre e serate gastronomiche in via Italia Libera e Piazza Galvaligi. Ecco tutte le date e i dettagli

Entrano nel vivo a Gazzada i preparativi per la Festa Patronale di Santa Croce 2026. Dal 5 al 13 settembre la comunità si ritroverà per una settimana densa di iniziative tra momenti di preghiera, eventi culturali e stand gastronomici.

Il programma completo della festa

Ad aprire il calendario delle iniziative sarà il tradizionale pellegrinaggio al S. Monte di Varese previsto per sabato 05/09 alle ore 17:00. Il ritrovo è fissato alle ore 16:30 al bivio tra via Matteotti e via Cremona, con partenza a piedi alle ore 17:00. Alle ore 19:45 ci si ritroverà alla 1° Cappella per la salita al Santuario e il Rosario, prima della conclusione con la S. Messa delle ore 20:45.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 06/09 alle ore 10:00 con la S. Messa nell’anniversario di Consacrazione della Chiesa e l’apertura del banco di beneficienza sul sagrato.

Martedì 08/09 alle ore 21:00 la chiesa parrocchiale di Gazzada ospiterà “Profezie di pace”, un dialogo attraverso volti, storie ed esperienze di pace. A seguire ci saranno dolci in piazza.

Mercoledì 09/09 a partire dalle ore 19:30 si terrà la Cena lungo via Italia Libera con intrattenimento musicale di dj Carpe, truccabimbi e palloncini per i più piccoli. In caso di maltempo la serata sarà recuperata giovedì 10.

Sabato 12/09 alle ore 19:30 l’appuntamento è in Piazza Galvaligi con la serata Street Food animata dalla musica dal vivo della Gorilla Groove Band.

Infine, domenica 13/09 la festa si concluderà con la S. Messa per l’esaltazione della Croce alle ore 10:00, la Processione per le reliquie della S. Croce alle ore 11:15 e l’aperitivo in piazza alle ore 11:45.

Per tutte le serate gastronomiche è consigliato prenotare sul sito ILPONTEGSLM.IT.

Le mostre in programma

Durante la manifestazione si potranno visitare anche due esposizioni. La mostra “Profezie di pace” sarà allestita presso la Chiesa dell’Assunta e sarà visitabile dalla sera di martedì 08 alla domenica 13. Nelle stesse date, nel cortile dell’asilo, si potrà visitare la mostra “Educare: un viaggio che cambia il mondo”.

I dettagli degli eventi gastronomici

Cena lungo via Italia Libera

La cena si svolgerà mercoledì 09/09 alle ore 19:30. La proposta culinaria comprende risotto con salsiccia, gnocco fritto con salumi, gnocco fritto con formaggi, patatine fritte, dolci e cannoli. Per partecipare è necessario effettuare le prenotazioni entro il 07/09 sul sito www.ilpontegslm.it.

Street food

L’evento Street food si terrà sabato 12/09 alle ore 19:30 in Piazza Galvaligi a Gazzada. L’ampia scelta del menù include paella, polenta e cinghiale, polenta e zola, pasta al sugo di costine, pasta al pesto, panino con salamella, hamburger, cheeseburger, cheesebacon burger, veggie burger, pulled pork, patatine, dolci e cannoli. Si ricorda che per la paella la prenotazione è obbligatoria. La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo con Gorilla Groove Band. Le prenotazioni vanno effettuate entro il 10/09 sul sito www.ilpontegslm.it.